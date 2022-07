Colpo di scena Lazio: decisione ufficiale, pronto l’addio

La Lazio si avvicina carica alla prossima stagione e deve fare i conti con alcune questioni per cui oggi è arrivata una decisione ufficiale.

Tra le squadre più attive in questo primo mese di calciomercato che va ormai concludendosi, la Lazio continua a restare al centro di numerose trattative. In entrata, dopo gli arrivi di Cancellieri, Casale, Maximiano, Marcos Antonio e Romagnoli, si continua a sondare il possibile arrivo di Vecino. Ma anche in uscita non mancano voci interessanti.

La più chiacchierata è quella che riguarda Sergej Milinkovic-Savic, stella del centrocampo e nel mirino del ricco e potente Manchester United. In biancoceleste da 7 stagioni, quando arrivò come giovane promessa dal Genk, il serbo potrebbe lasciare Roma in estate. Condizionale che invece non sembra essere più necessario parlando di Francesco Acerbi, alla Lazio dal 2018 e ormai al 100% sicuro di non restare dopo la decisione ufficiale presa dal club oggi.

Acerbi non convocato, addio sicuro alla Lazio

La Lazio ha infatti deciso di non convocare il difensore centrale, campione d’Europa nell’estate 2021 con l’Italia di Roberto Mancini, per la seconda parte del ritiro in programma nel comune bavarese di Grassau, Germania. Il chiaro segnale che qualcosa si è definitivamente rotto tra club e giocatore dopo gli attriti nel finale della scorsa stagione.

Acerbi è entrato in rotta di collisione con i tifosi biancocelesti con l’avvicinarsi dell’estate. Una frattura che non si è mai ricomposta, ha portato a numerose contestazioni nei suoi confronti e infine lo ha messo di fatto sul mercato. Piace a Milan e Inter, mentre il presunto interesse del neopromosso Monza è stato smentito nei giorni scorsi dall’AD brianzolo Adriano Galliani.

Il difensore 34enne resterà ad allenarsi a Formello insieme a un altro escluso, Jean-Daniel Akpa Akpro, che come Acerbi evidentemente non rientra più nei piani del club per la prossima stagione. La Lazio cercherà di trovare una sistemazione a entrambi gli esuberi, chiudendo nel caso del centrale una storia durata 4 anni e contraddistinta da 173 presenze e la vittoria di una Coppa Italia e di una Supercoppa Italiana.