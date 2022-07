Il Bochum alza l’offerta e ingaggia Mousset: i dettagli

Una nuova proposta del Bochum per Mousset. Il giocatore è pronto a una nuova avventura, dopo quella affrontata con la Salernitana.

Lys Mousset si era svincolato lo scorso 30 giugno dalla Salernitana che aveva conquistato l’insperata salvezza con Sabatini. L’attaccante francese ha giocato solo sei partite nella scorsa Serie A: troppi, infatti, gli infortuni nel corso dei sei mesi di esperienza in Campania. Da quando il suo contratto è terminato, Mousset è rimasto senza squadra in attesa di una sistemazione.

Ieri la redazione di SerieANews.com aveva parlato della trattativa che c’era in piedi con il Bochum. L’offerta iniziale del club tedesco era di un contratto biennale a 500 mila euro a stagione, rifiutata dal giocatore e dal suo entourage.

Bochum, rilancio per Mousset: è fatta

Un rifiuto dovuto al fatto che Mousset percepiva alla Salernitana 80 mila euro al mese. Un ingaggio molto alto: non a caso l’attaccante francese era disposto ad abbassare le pretese, ma non a dimezzarle. E alla fine il Bochum e Mousset hanno trovato l’accordo. Stando alle informazioni raccolte da SerieANews.com, c’è stato un rilancio da parte del club tedesco: l’offerta è salita, infatti, a 650 mila euro netti a stagione per due anni, accettata dall’ex granata.

Su Mousset c’erano anche Paok Salonicco, Le Havre e diverse altre squadre francesi, ma alla fine giocherà in Bundesliga.