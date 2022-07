Colpo di scena Inter: spunta un video sulla cessione del big

L’Inter ha realizzato diversi colpi in entrata, ma il club nerazzurro lavora anche alle uscite in questa fase di calciomercato.

L’Inter è stata probabilmente la grande sconfitta dell’ultimo campionato di Serie A. Simone Inzaghi ha vinto coppa Italia e supercoppa, ma non è riuscito a confermare il titolo vinto un anno prima da Antonio Conte. La dirigenza nerazzurra sta lavorando molto bene per rinforzare la rosa, ma allo stesso tempo deve fare attenzione al bilancio.

Uno degli input di mercato del presidente Zhang e di tutta la proprietà cinese riguarda la possibilità di finire con il bilancio in attivo di circa 60 milioni entro giugno 2023. Per questo motivo non è da escludere una cessione importante e nelle ultime settimane si è discusso di diverse possibilità.

Inizialmente si era parlato di Bastoni, ma nelle ultime settimane l’uomo di mercato in casa Inter è diventato Milan Skriniar. Il difensore slovacco è in scadenza di contratto e, sebbene non avrebbe tante difficoltà a rinnovare, potrebbe diventare l’uomo sacrificato per il bilancio. Dopo il mancato arrivo di Bremer la situazione è però cambiata ed è in continua evoluzione.

Inter, Marotta sereno sul mercato

L’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta è intervenuto nel corso di un evento e sui social non è passato inosservato un suo messaggio. Un tifoso ha postato un video social dove chiedeva al dirigente nerazzurro di non cedere Skriniar e Marotta, abbastanza sorridente, ha risposto con un chiaro “No, no…” (clicca qui per il filmato). Sbilanciandosi forse per la prima volta sul futuro dello slovacco.

Skriniar non viene reputato incedibile, ma l’Inter potrebbe considerare solo grosse offerte. Sul giocatore c’è da tempo il PSG e potrebbe tornare il Chelsea dopo la trattativa saltata per Kounde. Il futuro di Skriniar resta in bilico, ma le parole di Marotta rassicurano parzialmente i tifosi del club nerazzurro.