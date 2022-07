Mercato Atalanta, non solo Pinamonti: nuovo rinforzo dalla Juventus

Il mercato dell’Atalanta ripartirà con il possibile assalto a Pinamonti. L’attuale attaccante dell’Inter, corteggiato anche dalla Salernitana e Sassuolo, potrebbe dare priorità alla Dea solamente in caso di cessione di Muriel

Come riportato da “Alfredo Pedullà”, Pinamonti avrebbe deciso di dare priorità all’Atalanta in vista dell’attuale sessione di mercato. 15 milioni l’offerta della Dea, 20 milioni la richiesta dell’Inter, l’affare potrebbe entrare nel vivo già nel corso dei prossimi giorni.

L’Atalanta, prima di sferrare il colpo decisivo sul centravanti dell’Inter, però, proverà a cedere Muriel. L’attaccante colombiano piace particolarmente in Liga, ma attenzione al forte inserimento della Juventus. L’ex Siviglia, Sampdoria e Fiorentina intriga Allegri, il quale potrebbe schierarlo nella posizione di esterno offensivo d’attacco.

Muriel alla Juventus qualora i bianconeri non dovessero riuscire a sferrare il colpo Morata. Allegri avrebbe già il suo ok definitivo, ok che potrebbe spingere l’Atalanta a sferrare il pressing finale su Pinamonti. Una reazione a catena che l’ex Empoli continua ad osservare molto attentamente.

Mercato Atalanta, spunta Rugani in caso di squalifica di Palomino

L’Atalanta potrebbe decidere di tornare sul mercato qualora dovesse essere confermata la squalifica per doping di Palomino. Massima attenzione al possibile assalto per Rugani. Il centrale della Juventus potrebbe lasciare i bianconeri in prestito, e Gasperini potrebbe valutarlo come ottima opzione per completare il parco difensori della prossima stagione.

Rugani vestirebbe la maglia atalantina con la formula del prestito secco o con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il difensore della Juventus piace anche al Bologna. L’unico (grande) ostacolo, per il momento, è rappresentato dall’oneroso ingaggio del difensore da circa 3 milioni di euro a stagione.