Calciomercato, colpo di scena per l’ex Juventus: ufficiale, vola in Francia

In serata è arrivata una notizia ufficiale che il trasferimento in Ligue1 di un ex gicoatore della Juventus.

Dopo due quarti posti consecutivi, la Juventus vuole tornare ad essere la regina del nostro campionato. L’obiettivo dello Scudetto è stato più volte confermato sia dalla società che dallo stesso Massimiliano Allegri. Anche Manuel Locatelli ha parlato di vincere la prossima Serie A.

Il centrocampista, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni alla ‘Gazzetta dello Sport’: “Abbiamo un grande gruppo che viene seguito da mister Allegri. Sono arrivati dei grandi giocatori e siamo molto contenti di questo. Obiettivo per la prossima stagione? Non dobbiamo nasconderci, vogliamo vincere lo Scudetto”.

Locatelli fa parte del reparto dove, molto probabilmente, ci saranno ancora dei cambiamenti. Il centrocampo della Juve, infatti, potrebbe vedere sia la cessione di Arthur al Valencia che il possibile arrivo di due nuovi giocatori: uno che sostituisca il brasiliano (Paredes il primo obiettivo) e l’altro che possa prendere il posto di Pogba (in caso di un lunghissima per infortunio del francese). In serata, nel frattempo, è arrivata la notizia dell’ufficialità che riguarda proprio un ex mediano bianconero.

Calciomercato Juventus, è ufficiale l’ingaggio di Ramsey da parte del Nizza

Il Nizza, infatti, ha ufficializzato l’ingaggio di Aaron Ramsey con un video pubblicato sul proprio profilo ufficiale di ‘Twitter’. Il gallese, che si era liberato dalla Juventus solo qualche giorno fa, farà quindi il suo esordio nel campionato francese. Quello tra l’ex Arsenal e la ‘Vecchia Signora’ non è mai stato un matrimonio felice.

Aaron Ramsey, di fatto, non è mai entrato a pieno regime nel mood juventino sia per le sue colpe che per i tanti infortuni, considerando che ha giocato solo 70 partite, dove ha segnato 6 gol, nelle tre stagioni trascorse a Torino.