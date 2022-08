Napoli, l’indizio fa impazzire i tifosi: esulta anche Spalletti

Dopo l’amichevole di ieri sera contro il Mallorca, per il Napoli di Spalletti in serata è arrivato un importante indizio di mercato.

Il Napoli ha giocato ieri la seconda delle quattro amichevoli di Castel di Sangro. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, ha pareggiato 1-1 contro il Mallorca allo Stadio Patini. Gli azzurri sono passati in vantaggio al 9’ con il rigore realizzato da Victor Osimhen, mentre gli spagnolo hanno pareggiato al 55’ gol il gol di Raillo.

I partenopei scenderanno di nuovo in campo mercoledì sera con un altro club spagnolo, ovvero sfideranno il Girona. Nonostante l’amichevole contro i catalani e l’inizio del campionato ormai imminente, l’attenzione in casa azzurra è tutta rivolta verso il calciomercato.

Intorno al Napoli, di fatto, girano ancora tante indiscrezioni di mercato sia sul fronte entrate che sul fronte cessioni. Su quest’ultimo a tenere banco è l’interesse del West Ham per Piotr Zielinski, mentre in serata è arrivato un indizio molto importante per quanto riguarda un possibile nuovo arrivo tra le fila campane.

Mistero Kepa, per il Napoli arriva un indizio dal Chelsea: lo spagnolo inserito solo in un secondo momento nella rosa ufficiale

Scorrendo il sito ufficiale del Chelsea, infatti, come riportato dagli ultimi aggiornamenti, il nome di Kepa non era inizialmente presente nel roster ufficiale della squadra della stagione 2022/23, ma poi è stato inserito solo in un secondo momento. Tale indizio porta sicuramente a pensare che il trasferimento dello spagnolo al Napoli in prestito sia molto vicino. De Laurentiis e Giuntoli, di fatto, hanno da tempo un accordo con gli inglesi, i quali pagheranno circa il 70% dell’ex giocatore dell’Athletic Bilbao.

Con l’arrivo di Kepa in maglia azzurra, Alex Meret lascerà quasi sicuramente il Napoli. L’estremo difensore italiano, infatti, ha più volte espresso la sua volontà di restare nel team partenopeo, ma con la possibilità di giocare con una certa continuità. Tuttavia, Spalletti e la società hanno dimostrato di non avere fiducia nei confronti dell’ex Spal.