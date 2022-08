Rescissione e colpo di scena: Inter, domani è il giorno decisivo

Calciomercato Inter, l’incontro tanto atteso adesso è stato fissato: domani sarà il giorno decisivo per la rescissione.

È previsto per la giornata di domani l’incontro decisivo tra l’Inter e l’entourage dell’attaccante. Un incontro atteso ormai da settimane, con in ballo una rescissione da cui dipende il mercato che il club deve ancora condurre. A meno di ventiquattro ore si svolgerà perciò il meeting potenzialmente definitivo.

In bilico, tra le file dell’Inter, resta ancora il profilo di Alexis Sanchez che non rientra più nei piani di Simone Inzaghi. Ad attendere il cileno c’è perciò la rescissione del proprio contratto che, altrimenti, scadrebbe il prossimo anno. Precisamente il 30 giugno 2023.

Il pacchetto attaccanti per il club nerazzurro è ora al completo e, oltre alla cessione di Pinamonti, non resta ora altro da fare se non rescindere appunto consensualmente il contratto con il cileno. A questo proposito, sembrerebbe essere la giornata di domani quella decisiva.

Inter, cresce l’attesa per la rescissione del contratto di Sanchez: domani è il giorno decisivo

Secondo quanto riferito da ‘Tuttomercatoweb’, quindi, è domani il giorno decisivo per la rescissione del contratto che lega ancora Alexis Sanchez all’Inter. Poi per l’attaccante ci sarà con ogni probabilità l’approdo al Marsiglia, con Tudor che lo attende. Il suo agente Felicevich incontrerà perciò solamente tra poche ore la dirigenza nerazzurra.

La risoluzione del suo contratto, dopo quella di Vidal, è attualmente in cima agli impegni da portare a termine per Marotta e Ausilio. Dopodiché i vertici societari si dedicheranno all’operazione in uscita di Pinamonti e cercheranno di capire quale innesto difensivo poter portare in squadra. Con offerte importanti che potrebbero comunque sempre arrivare dall’estero.