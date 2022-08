Fantacalcio, gli acquisti low cost da non perdere: non solo Berardi

L’asta del Fantacalcio è l’evento più importante dell’anno. Mancano pochi giorni ed inizierà il gioco più bello della Serie A.

La Serie A sta per entrare nel vivo e manca sempre meno all’inizio del campionato. Con il calciomercato e tanti club a caccia di colpi per rinforzarsi, i tifosi osservano con attenzione. Con l’inizio del campionato inizia anche il Fantacalcio, gioco a cui partecipano milioni di italiani. Gli appassionati osservano quello che accade durante il mercato e analizzano le migliori opportunità.

L’asta del Fantacalcio è probabilmente il momento clou della stagione del Fantallenatore e sono in tanti a realizzarla nei prossimi giorni. Parlare di Lukaku, Osimhen e Vlahovic appare pressoché scontato e noi di SerieAnews abbiamo optato per consigliarvi quali potrebbero essere le sorprese o comunque le certezze dei club minori per il prossimo campionato.

L’obiettivo è stilare una Top 11 con i giocatori più appetibili sul mercato Fantacalcistico, dalla porta fino all’attacco. Il primo nome, in porta, delle squadre meno importanti è senza dubbio Vicario dell’Empoli. Nel corso della scorsa stagione l’estremo difensore è stato spesso tra i migliori ed ha realizzato parate straordinarie. Il portiere, oggetto di mercato di diversi club, alla fine ha optato insieme alla squadra per la permanenza. Come alternative attenzione a Silvestri e Cragno, neo arrivo al Monza, tutti ottimi per il modificatore.

Fantacalcio, difesa e centrocampo low cost

La strategia che spesso noi Fantallenatori usiamo è quella di investire meno per la difesa, trovando soluzioni nuove e più economiche. Investire molto su giocatori come Gosens non sempre è ideale, magari soluzioni alternative possono rappresentare il modo giusto poi per partire ‘da sceicchi’ nel reparto offensivo. Per la fascia un nome appetibile è Simone Bastoni dello Spezia, giocatore abile nel battere i calci piazzati (e fornire assist) e con una media voto abbastanza buona. In passato è stato utilizzato anche a centrocampo e lo scorso anno ha collezionato 3 gol e 3 assist.

Un ex giocatore dello Spezia è Erlic, centrale che ora è tornato a Sassuolo e che garantisce solidità e spiccate doti di testa. Un giocatore spesso sottovalutato anche sul mercato è Igor, solido brasiliano che nella scorsa stagione ha tenuto testa in alcune occasioni ai bomber del nostro campionato. Per la fascia soluzioni low cost ma a mio avviso di ottimo livello sono Mazzocchi della Salernitana e Stojanovic dell’Empoli, tutte certezze del reparto. Giocatori da voto (ma consigliabili solo come 7 e 8 slot) sono i vari Ceccherini del Verona, Caldara e Kiwior dello Spezia e Chiriches della Cremonese.

Con la difesa siamo stati abbastanza tirchi, ma con un’asta del genere troveremo opportunità di livello per il centrocampo e l’attacco. Kvaratskhelia e De Ketelaere (manca l’ufficialità, ma dovrebbe essere centrocampista) sono i top tra le sorprese del ruolo, Milinkovic Savic è ovvietà mentre sconsigliamo Pellegrini, quest’anno arretrato nel modulo di Mourinho.

Tra i centrocampisti low cost occhio a Sabiri, trequartista ideale per Giampaolo e già protagonista nell’ultima parte della scorsa stagione. Reduci da una brutta annata Orsolini e soprattutto Soriano vogliono riscattarsi e, visto le tante cessioni, i due sono fondamentali per il Bologna. Il talentino Ilic potrebbe finalmente sbocciare mentre tra le neo promosse attenzione a Strefezza e a Pessina, tornato finalmente a casa (al Monza).

Attacco, è Berardi la stella

Nella scorsa stagione ha giocato poco, ma attenzione agli inserimenti di Zakaria, che, partirà subito titolare visto i pesanti infortuni occorsi a McKennie e Pogba. In ottica voto (come 6-7 slot) attenzione a Mandragora e Makengo, centrocampista molto duttile dell’Udinese.

Capitolo attacco: per chi farà l’asta nei prossimi giorni particolare attenzione va data agli attaccanti. Attualmente Petagna è una riserva ma entro fine mercato potrebbe diventare titolare di una piccola (vedi Monza). Situazione simile anche per Pinamonti. Tra i big sottovalutati attenzione a Divock Origi: il belga rientra da un infortunio, ma spesso gli attaccanti della Premier (anche le riserve) fanno molto bene nel nostro campionato.

Il leader dello Spezia è l’attaccante Daniele Verde, talento di origini napoletane. Nella scorsa stagione più volte il giocatore ha salvato il risultato e la panchina di Thiago Motta. Caso simile per Bonazzoli, tornato alla Salernitana a titolo definitivo. Sempre in casa amaranto occhio all’attaccante nordico Botheim mentre la Cremonese punterà sull’ex Venezia Okereke. Questi sono tutti nomi che vanno dal 4 slot in poi, ma spesso sono proprio questi i nomi che fanno la differenza.

Scommesse folli per il Fantacalcio con più giocatori sono Gytkjaer del Monza e Cancellieri della Lazio, riserva che potrebbe pian piano trovare spazio. E’ il re delle piccole, ma al Fantacalcio vale quanto Lukaku o Vlahovic: parlo di Domenico Berardi, capitano e stella del Sassuolo. Il calciatore sarà ancora più protagonista visto l’addio di Scamacca e quello sempre più probabile di Raspadori. Domenico viene comunque pagato meno rispetto a tutti i top dell’attacco, ma rende in maniera quasi uguale. Ecco una Top 11 Low cost e qualitativa che vi consigliamo:

TOP 11 = Vicario; S.Bastoni, Erlic, Igor, Mazzocchi; Soriano (McKennie), Ilic, Sabiri (Makengo); Berardi, Origi, Cancellieri.