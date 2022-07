Fantacalcio, si parte: tutte le possibili sorprese all’asta

Siamo sempre più vicini all’inizio della prossima stagione e manca poco anche al Fantacalcio. C’è grande attesa per gli appassionati.

Manca ormai meno di un mese all’inizio del campionato di Serie A. Il calciomercato è ormai entrato nel vivo e nelle ultime ore abbiamo visto colpi importanti come Bremer alla Juventus o come Paulo Dybala alla Roma. I tifosi dei 20 club del nostro campionato seguono con attenzione e impazienza le mosse del proprio team, ma non riguarda solo i tifosi. Sono ormai diversi anni che in Italia ha preso piede il Fantacalcio, un gioco con milioni di appassionati che si divertono a creare una formazione (mediante asta o Lista) con l’obiettivo di prevalere sugli avversari.

Il Fantacalcio 2022/2023 sarà abbastanza anomalo. Quest’anno si disputano i Mondiali e per la prima volta il nostro campionato resterà fermo per circa due mesi. Sarà un’annata atipica, potremmo perdere una delle nostre stelle a causa di un infortunio e la stagione dovrà affrontare quindi diverse problematiche.

Tra pochi giorni uscirà però il famoso Listone del Fantacalcio e noi di SerieAnews.com ci siamo portati avanti e proveremo a rivelarvi alcune delle possibile rivelazioni del prossimo campionato. In questo mercato ci sono stati ritorni importanti come quelli di Pogba e Lukaku, ma non solo, e sono tante le possibili rivelazioni nostrane.

Fantacalcio, le possibili rivelazioni della Serie A

Tra novità e giocatori che hanno cambiato maglia, oltre ad alcuni atleti delle neopromosse, proveremo a darvi qualche consiglio in vista dell’asta estiva del Fantacalcio, fondamentale ai fini della stagione. Partiamo dai portieri:

Una delle possibili sorprese della prossima stagione è il portiere della Lazio Luis Maximiano. Il giovane portoghese garantisce affidabilità e sicurezza nonostante la giovane età e potrebbe rappresentare una delle sorprese della stagione. Sarri ha deciso di affidargli la porta e l’estremo difensore è pronto a ripagarlo. I rinforzi in difesa come Casale e Romagnoli sono poi fondamentali per garantire al calciatore un buon numero di Clean Sheet stagionali.

Nonostante la retrocessione dello scorso anno Cragno è sempre un portiere di estrema affidabilità. Al neo portiere del Monza toccherà blindare la porta e aiutare i brianzoli ad ottenere la salvezza in campionato.

Fantacalcio, la situazione dalla difesa all’attacco

Partiamo dai difensori e uno dei giocatori più interessanti quest’anno è il centrale della Juventus Federico Gatti. L’ex Frosinone ha esordito in Nazionale con Mancini mostrando grande personalità, probabilmente non partirà titolare subito, ma è un profilo low cost molto interessante. Attenzione poi ai colpi di testa e nell’ultima stagione Federico ha messo a segno ben cinque reti con la maglia dei Ciociari.

Una chicca che sicuramente non conosceranno in tanti, ma senza dubbio un profilo molto interessante. Parliamo di Samuele Birindelli, ‘soldatino’ a tutta fascia del Monza. Il neo acquisto giocherà la sua prima stagione in Serie A, ma è un giocatore già pronto e lo ha dimostrato nella scorsa stagione a Pisa. Riteniamo che fin da subito possa ritagliarsi un discreto spazio. In casa brianzola attenzione anche all’ex Shakhtar Marlon.

Dopo una buona stagione allo Spezia Erlic è tornato al Sassuolo. Discreta personalità, propensione al gol di testa e un calciatore che può guidare la difesa di Dionisi. Un nome molto interessante, tutti rigorosamente low cost.

Domina l’aria del Nord in vista dell’Asta

Non è un nuovo acquisto, ma è come se lo fosse. Parliamo del centrocampista danese Darmsgaard; la stellina della Sampdoria ha saltato quasi tutta la scorsa stagione per infortunio ed è chiamato a riscattarsi. Il club blucerchiato e tanti fantaallenatori puntano su di lui, consapevoli delle enormi qualità tecniche.

Restiamo sempre a Nord dell’Europa e parliamo di un nuovo acquisto molto interessante, il norvegese del Sassuolo Kristian Thorstvedt. Il ‘Vichingo’ è un vero e proprio gigante, viene dal Genk ed è un giocatore molto bravo negli inserimenti. In Norvegia segnava tantissimo, ma anche in Belgio non è stato da meno ed in tanti lo paragonano addirittura a Milinkovic-Savic (Un nome che personalmente mi stuzzica tantissimo).

E attenzione al ruolo di Gabriel Strefezza. Lo ricordiamo ai tempi della Spal per una fugace esperienza in Serie A, ma ora il trequartista arriva in campionato da trascinatore del Lecce. Un interessante profilo come attaccante, ma un colpo da novanta nel caso venisse inserito a Lista come centrocampista. Piccolo suggerimento sempre in ambito neopromosse, attenzione al profilo di Milanese della Cremonese, che, salvo altri acquisti, dovrebbe guidare il centrocampo del club lombardo.

Negli ultimi sei mesi a Salerno ha fatto benissimo ed ora il brasiliano Ederson potrebbe consacrarsi in quel di Bergamo. Doti tecniche straordinarie, gran personalità e margini di crescita molto alti per un giocatore sul quale puntare a tutti i costi.

Passiamo all’attacco, forse il reparto fondamentale per costruire la squadra vincente al Fantacalcio. I nomi di Lukaku, Osimhen e Vlahovic appaiono scontati agli occhi di tutti noi, ma è grazie alle scommesse che si può vincere questo straordinario gioco. Restiamo in casa Napoli e parliamo del talento georgiano Khvicha Kvaratskhelia: il ventunenne di Tbilisi ha molto impressionato nelle amichevoli e sembra pronto a prendere l’eredità di Lorenzo Insigne. Gran dribbling, abile sia negli assist che nella finalizzazione può essere la rivelazione di questa stagione.

Un nome che stuzzica particolarmente i Fantallenatori è il centravanti serbo Luka Jovic. Con sei mesi di ritardo l’ex Real Madrid prende l’eredità del connazionale Dusan Vlahovic e con il gioco di Italiano può far bene. Luka è stato oscurato da Benzema, ma il suo talento è indiscusso e potrebbe essere l’ennesimo esempio di talento ritrovato nel nostro campionato.

Fantacalcio, i miei consigli personali sull’asta

Fantacalcio a 10, il mio tridente (o meglio quello che vi consiglio) è composto da Kvaratskhelia, Jovic ed un giocatore a prezzo meno oneroso. Tutto dipende dal numero di concorrenti al Fantacalcio ma sono tanti i nomi intriganti, sulla carta low cost. Continuiamo con i talenti nordici ed è il turno del neo acquisto della Salernitana Kevin Botheim: la punta ha sempre giocato in Norvegia, ma non sembra avere grandi problemi di ambientamento, molto mobile nonostante un buon fisico ed un bomber che può garantire almeno una decina di gol.

In casa Atalanta, dopo i problemi dello scorso anno, ha grande voglia di riscatto Jeremie Boga, giocatore in cui Gasperini crede tantissimo. Per le leghe più profonde attenzione a Dany Mota: sulla stellina del Monza ci sono diversi club di Serie B, ma in caso di permanenza il giocatore può dire la sua nonostante la squadra brianzola sia scatenata sul mercato. Per gli appassionati di nomi davvero sconosciuti attenzione ad Assan Ceesay, bomber del Lecce. Il gambiano è reduce da 18 gol con la maglia dello Zurigo e può rivelarsi il colpo low cost (alla Ciccio Caputo per intenderci) dell’asta estiva 2022/2023. Manca poco ed il Fantacalcio avrà inizio!