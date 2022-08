“Accordo col giocatore”: calciomercato Torino, Cairo pronto a chiudere il colpo

Dopo i tanti addii in sede di calciomercato, nelle prossime ore nel Torino di Cairo potrebbe arrivare un nuovo calciatore.

Quella del Torino è sicuramente una sessione di calciomercato estiva molto intensa. In casa granata, infatti, in queste settimane c’è stata parecchia tensione, come ha dimostrato il video del furioso litigio tra Davide Vagnati, ovvero il direttore sportivo del club granata, ed Ivan Juric.

Il primo tassello del mercato granata è stato sicuramente il trasferimento di Bremer alla Juventus per circa 50 milioni di euro. Ma se la cessione di Bremer era aspettata, tra le fila della squadra di Juric ci sono stati altri addii eccellenti: da quello di Mandragora, passando per Brekalo, a quello di Andrea Belotti.

Dopo tutti questi importanti addii, la società granata sta lavorando per cercare di rinforzare la squadra allenata dal tecnico croato, con la speranza di migliorare il decimo posto ottenuto l’anno scorso. Tra i volti nuovi bisogna registrare Radonjic e di Lazaro, ma nelle prossime ore ci potrebbe essere un nuovo acquisto da parte del Torino.

Calciomercato Torino, Cairo ha l’accordo con Miranchuk: riprese le trattative con l’Atalanta

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, infatti, ha dato degli importanti aggiornamenti su ‘Twitter’ sulla trattativa per vedere Miranchuk con la maglia granata: “Il Torino ha già un accordo con il calciatore ed in queste ore ha ripreso i colloqui con la dirigenza dell’Atalanta”.

Oltre alla ricerca di un attaccante, il Torino sta cercando di prendere anche il sostituto di Bremer. Il nome più ‘caldo’, come quanto riportato anche dal ‘Corriere dello Sport’ è sicuramente quello di Jason Denayer. I granata hanno presentato una nuova offerta al giocatore belga, svincolatosi dal Lione, ma bisogna battere la concorrenza del Valencia, di due squadre arabe e del Besiktas.