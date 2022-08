Occhio Monza, Galliani beffato sul mercato? Arriva l’annuncio

Il Monza zoppica dopo l’esordio con sconfitta in Serie A. E sul mercato arriva la notizia che preoccupa Galliani: l’annuncio è una beffa per i brianzoli?

L’esordio contro il Torino non è stato quello che i tifosi attendevano. Soprattutto dopo la campagna acquisti ‘faraonica’ che ha consegnato nelle mani di Stroppa un Monza tutt’altro che da lotta salvezza. E invece, il primo passo in Serie A dei brianzoli è stato falso.

E in queste ultime settimane di agosto, il passo falso potrebbe arrivare anche sul mercato. Galliani e Berlusconi hanno quasi dichiarata chiusa la campagna acquisti dei brianzoli, anche se l’imminente arrivo di Rovella aggiunge ulteriore qualità ai lombardi.

Un arrivo che sa di asso nella manica, con l’AD del Monza che continua a lavorare a fari spenti per il grande nome. Quello, magari, di Mauro Icardi, che resta in uscita dal PSG e resta il sogno bagnato dell’estate biancorossa.

Monza, occhio al Galatasaray: i turchi in pressing su Icardi

Attenzione, però, al futuro dell’ex bomber e capitano dell’Inter. Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il futuro dell’argentino potrebbe parlare turco: “Il Galatasaray ha avuto contatti con Wanda Nara nella scorsa settimana e ha dichiarato il proprio interesse nel prelevare Mauro Icardi“, ha twittato il noto giornalista.

Di qui Schira aggiunge: “Il calciatore non rientra nei piani del Paris Saint-Germain, ma il suo stipendio è troppo alto (10 milioni di euro a stagione, troppo per gli standard del Gala). Tuttavia potrebbe partire in prestito”.

Un annuncio chiaro, che svela i piani del Galatasaray e rischia di insidiare quelli (remoti) del Monza. Per quanto complicata sia, l’operazione Icardi continua a stuzzicare Galliani, che adesso rischia la beffa sul mercato. Alle prossime settimane, poi, l’ardua sentenza.