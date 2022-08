Sampdoria, dopo la batosta c’è gioia: colpaccio per Giampaolo

La Sampdoria corre subito ai ripari dopo la sconfitta patita per mano della Salernitana: il rinforzo per Giampaolo è in arrivo.

Una debacle inattesa, sotto tutti i punti di vista. La Sampdoria, nella trasferta sul campo della Salernitana, pensava di poter replicare la bella prestazione offerta in occasione della gara contro la Juventus. Invece, allo stadio “Arechi”, è arrivata una sconfitta pesante che obbligherà il club ad intervenire in maniera concreta sul mercato al fine di potenziare la rosa a disposizione di Marco Giampaolo.

La squadra, dopo 3 giornate, è penultima con un punto. Non proprio il migliore dei bilanci. Ecco perché la società, entro giovedì, proverà a concretizzare qualcuna delle trattative attualmente in essere. Una, in particolare, riguarda Nicolò Fagioli. La Juventus ha inserito il classe 2001 nella lista dei giocatori cedibili e punta a trovargli una nuova sistemazione. L’interesse doriano è concreto ma per ingaggiare il centrocampista servirà battere la concorrenza della Cremonese.

Nel mirino dei genovesi c’è pure Gregoire Defrel, ritenuto non imprescindibile dal tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi. Fin qui il francese ha totalizzato 85 minuti in campo, senza riuscire a fornire alcun contributo offensivo. Il divorzio tra le parti appare imminente, con la Sampdoria che si è messa alla finestra in attesa di piazzare l’affondo decisivo. Intanto Giampaolo può sorridere: lo sbarco a Genova di Harry Winks, infatti, avverrà tra la giornata di domani e mercoledì.

Sampdoria, tutto fatto per Winks: l’inglese atteso a Genova

L’inglese ieri sera, stando a quanto riportato dal quotidiano ‘Il Secolo XIX’, ha firmato il contratto e in queste ore si trova a Londra per completare le procedure burocratiche necessarie per ottenere il visto. La trattativa con il Tottenham, intanto, è stata chiusa: l’intesa, in particolare, è stata trovata con la formula che prevede il prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni.

Gli Spurs, inoltre, pagheranno una quota sostanziosa dello stipendio percepito dal calciatore. Per la Sampdoria si tratta di un acquisto quanto mai importante. Winks (mai schierato da Antonio Conte in questo primo scorcio di Premier League), infatti, garantirà quel fosforo e quel filtro che sono venuti a mancare dopo le cessioni di Albin Ekdal e di Morten Thorsby. Le strette di mano decisive sono già avvenute, ora si attende soltanto l’annuncio ufficiale della Samp.