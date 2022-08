Annuncio a sorpresa: colpo di coda Inter, Marotta stupisce i tifosi

Ultime ore e ultimi giorni di mercato anche per l’Inter: a sorpresa arriva l’annuncio che sorprende i tifosi, ecco il jolly di Marotta.

Pochi minuti e sarà fischio di inizio a San Siro tra Inter e Cremonese, ma la dirigenza di casa è ininterrottamente al lavoro sul mercato. Anche perché i colpi di scena si susseguono e Marotta e Ausilio sono pronti a sorprendere i tifosi del biscione.

Sorpresa che può arrivare dalla e sulla fascia sinistra dell’Inter. Come rivelato nella giornata di ieri dai principali media di mercato, Gosens è il designato per essere ceduto. Su di lui c’è forte il Bayer Leverkusen, ma la dirigenza nerazzurra ha già pronto l’asso nella manica.

Asso nella manica che arriverà (ad ogni modo) dalla Germania, come raccontato e anticipato da Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio portale.

Inter, ecco l’erede di Gosens: svelata la mossa di Marotta

Come annunciato, dunque, dall’esperto collega di ‘Sky Sport’, l’Inter ha le idee chiarissime per l’erede di Robin Gosens. Marotta ed Ausilio lavorano ad uno scambio con il Bayer Leverkusen, che porterebbe all’ombra del Duomo l’ex Paris Saint-Germain Bakker.

Un’ipotesi che, però, potrebbe non concretizzarsi, visto che il club tedesco ha presentato anche un’offerta di prestito per l’esterno dell’Inter. Secondo Di Marzio, il Bayer avrebbe presentato una proposta da 2 milioni per la cessione temporanea di Gosens, più altri 28 come obbligo di riscatto.

Se dovesse andare in porto questa opzione, l’Inter allora punterebbe forte su Borna Sosa. Sull’esterno dello Stoccarda, Marotta ed Ausilio sono pronti ad accelerare come possibile erede di Robin Gosens.