Roma, ecco il difensore dagli svincolati? C’è la decisione di Mourinho

Ore importanti in casa Roma. La squadra di Mourinho sarà impegnata questa sera nell’insidiosa trasferta contro l’Udinese.

La Roma di Josè Mourinho è una delle migliori squadre di questo inizio stagione. Il tecnico ha vinto il titolo di tecnico del mese ad Agosto e la squadra, in caso di vittoria questa sera ad Udine, tornerà sola in vetta alla classifica. Il club giallorosso è stato tra i club più attivi in questa sessione di calciomercato.

Mourinho ha riportato un titolo nella Capitale, alla sua prima stagione in giallorosso. La Conference League ha dato entusiamo ai tifosi ed alla proprietà che ha ripagato il tecnico con un mercato di primo piano. Gente già pronta come Wijnaldum (poi infortunato), Belotti e soprattutto Paulo Dybala, colpo di mercato di questa campagna acquisti.

La formazione capitolina ha una rosa di alto livello, anche se, come ribadito più volte da Mourinho, al club manca un centrale difensivo. Dopo diversi colpi la società ha dovuto salvaguardare anche il proprio bilancio e per questo motivo ha deciso di chiudere il mercato senza un nuovo difensore.

Roma, si allontana la pista Zagadou

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il club potrebbe accontentare il proprio tecnico mediante il calciomercato degli svincolati. Si allontana però la pista Zagadou: l’ex centrale del Borussia Dortmund, inseguito in passato anche dall’Inter, chiede molto di ingaggio e non convince dal punto di vista fisico.

Tiago Pinto sta lavorando a caccia di possibili colpi low cost tra gli svincolati e la rosea sottolinea che i nomi più fattibili per la difesa sono Denayer e Maksimovic, ex difensore di Genoa e Napoli. Il mercato è formalmente concluso, ma le big lavorano ancora sotto traccia.