Lazio, flop Marcos Antonio e mistero Luis Alberto: cosa sta succedendo

Marcos Antonio continua a non convincere Sarri in questo inizio di stagione. Il centrocampista non ha ancora conquistato il posto da titolare e sembrerebbe essere scivolato al secondo-terzo posto nelle gerarchie da playmaker dei biancocelesti

Un acquisto a sorpresa accolto con grande entusiasmo sia da Sarri, sia da tutti i tifosi biancocelesti. Marcos Antonio, però, per il momento, non ha rispettato le attese e aspettative, trasformandosi ufficialmente in un oggetto misterioso. Punto interrogativo sulle nuove gerarchie del tecnico toscano.

Sarri, dal canto suo, ha eletto Cataldi come nuovo regista, ma attenzione anche a Vecino, spesso adattato nella posizione davanti alla difesa. La sensazione è che Marcos Antonio vacilli tra la seconda e terza scelta.

Poca fisicità e ritardo di condizione: questa la spiegazione di Sarri sulla continua esclusione dell’ex centrocampista dello Shakhtar Donetesk. Marcosa Antonio avrà bisogno ancora di tempo per potersi adattare alle nuove dinamiche del calcio italiano.

Marcos Antonio flop, attenzione al caso Luis Alberto

Non solo Marcos Antonio, continua a trovar spazio anche il mister Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo alterna gare da titolare, a gare da escluso eccellente. Contro il Verona, subentrato in campo nella ripresa, è riuscito a trovare la via del gol lanciando un chiaro messaggio a Sarri.

Gol e corsa verso la panchina mostrando il nome sulla maglia. Una sorta di provocazione nei confronti di Sarri? Mistero sempre più fitto, ma per il momento Luis Alberto non rappresenta un’assoluta priorità di Sarri. Si attendono novità nel corso delle prossime settimane. Sarà difficilmente per il tecnico della Lazio fare a meno del centrocampista spagnolo.