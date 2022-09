“È una follia”: Serie A, ribaltone in panchina? Rivelazione in diretta

La Serie A è iniziata da poco più di un mese e già si parla di un esonero eccellente, che un esperto definisce “una follia”.

Capita sempre più spesso nel calcio moderno di assistere a rapide ascese e cadute altrettanto vertiginose. Nonostante il termine “progetto” sia usato spesso, a volte abusato, la verità è che i risultati possono cambiare nettamente lo status dei protagonisti del gioco più bello del mondo. Soprattutto in una Serie A che raramente programma il futuro a medio o lungo termine.

Accade così che la Fiorentina, rivelazione nella scorsa stagione e capace di riconquistare l’Europa dopo anni di grande difficoltà – e nonostante la cessione in corsa di un bomber come Vlahovic – possa arrivare adesso a mettere in discussione il principale artefice della sua rinascita.

La Viola in questo inizio di stagione ha disputato 10 gare ufficiali. Ha vinto le prime 2, contro la Cremonese grazie a una papera del portiere grigio-rosso Radu in extremis e nei preliminari di Conference League contro il Twente. Quindi è incappata in una lunga striscia contraddistinta da 5 pareggi e 3 sconfitte, 2 soli gol segnati e 6 subiti.

Di questi, 3 sono stati incassati ieri sera dai turchi del Basaksehir. Un risultato che ha messo sulla graticola il tecnico Vincenzo Italiano. C’è chi già invoca il suo esonero e l’arrivo in panchina di Roberto De Zerbi. Una mossa che però Renzo Ulivieri, ex allenatore e oggi presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, riterrebbe senza mezzi termini “una follia”.

Serie A, Italiano a rischio esonero? Per Ulivieri è “una follia”

L’ex allenatore del Bologna, da sempre grande tifoso della Fiorentina, è intervenuto sulla questione ai microfoni di Radio Firenze Viola: “Stimo De Zerbi, è cresciuto nella nostra scuola così come Italiano. Ma mettere in discussione quest’ultimo dopo tutto quello che ha dimostrato sarebbe una follia”.

Chiaro e netto, Ulivieri ha continuato: “Se qualcuno mi chiedesse un consiglio direi che in momenti come questo ovviamente si guarda all’allenatore. Questa è la norma. Ma adesso come adesso consiglierei di non prendere in considerazione una scelta come l’esonero”.

Sul momento della Viola infatti “Renzaccio” non è così catastrofico: “La situazione mi sembra normale, la squadra ha delle difficoltà su cui l’allenatore dovrà intervenire. Ma anche se non ha sempre fornito grandi prestazioni contro la Juventus ad esempio ha dimostrato di poter fare la partita, ha dominato la gara”.

Insomma, per Ulivieri la Fiorentina deve dare ancora fiducia a Italiano: “È un tecnico rigido, e questo a volte è una forza e a volte è un limite. Ma credo che in questa situazione particolare possa servire per rialzarsi”.