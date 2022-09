DIRETTA Serie A, Bologna-Empoli: segui la partita LIVE

Segui in diretta Bologna-Empoli, primo match di questo sabato della Serie A 2022/2023. Calciatori in campo alle ore 15:00.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Bologna-Empoli, incontro valevole per la settima giornata di Serie A 2022/2023. Ultimo match prima della prima (si perdoni il gioco di parole) sosta delle nazionali della stagione. Gli azzurri saranno impegnati in Nations League, e non mancano sorprese e proteste per le convocazioni di mister Mancini.

Bologna-Empoli, le formazioni ufficiali

Alle ore 15:00 il Bologna di Thiago Motta, che prende il via dopo con un’ottima vittoria contro la Fiorentina condotta da Vigiani, ospita un Empoli reduce da una sconfitta a testa alta contro la Roma. I toscani hanno tentato fino all’ultimo minuto di agguantare il pareggio contro la squadra di Mourinho. Dopo lo spavento, il capocannoniere del campionato può dirsi recuperato: Arnautovic gioca.

Bologna(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumi, Cambiaso; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic. A disposizione di Thiago Motta: Bardi, Bagnolini, Sosa, Bonifazi, Kasius, Cambiaso, Moro, Dominguez, Ferguson, Aebischer, Vignato, Zirkzee.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Satriano. A disposizione di Zanetti: Perisan, Ujkani, De Winter, Cacace, Haas, Marin, Guarino, Walukiewicz, Fazzini, Bajrami, Cambiaghi, Ekong.

Arbitro: Volpi di Arezzo

Guardalinee: Di Monte e Massara

Quarto uomo: Piccinini

Var: Nasca

Assistente var: Del Giovane

Il match è visibile su Dazn.