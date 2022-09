Milan-Napoli, salti di gioia per il tecnico: la notizia è ufficiale

Domani sera Milan e Napoli si sfideranno in un importantissimo scontro diretto, ma per uno dei due tecnici c’è già una notizia ufficiale.

Dopo le due gare vinte in Champions League contro la Dinamo Zagabria e Glasgow Rangers, Milan e Napoli si sfideranno domani sera a San Siro nel big match della settima giornata di campionato. Quella del Meazza sarà quasi sicuramente una gran bella partita, considerando l’ottimo stato di forma delle due squadre.

Infatti, Napoli e Milan, in compagnia dell’Atalanta di Gasperini, guidano la classifica della Serie A con 14 punti. Tuttavia le due squadre, oltre al primato raggiunto, hanno anche dimostrato di essere tra i team più in forma del nostro campionato.

La gara di domani non sarà di certo decisiva per le sorti Scudetto, ma potrebbe comunque essere molto importante. In caso di vittoria, infatti, una delle due squadre potrebbe restare da sola in vetta alla classifica prima della sosta delle nazionali, visto che l’Atalanta giocherà in trasferta contro la Roma. Tuttavia, in attesa della gara di domani, uno tra Spalletti e Pioli può già esultare.

Milan-Napoli, è ufficiale il recupero di Lozano

Nel Napoli, infatti, c’è da registrare il recupero di Hirving Lozano. Il messicano, infatti, dopo l’assenza di mercoledì in Champions contro i Rangers, è tornato nella lista dei convocati di Luciano Spalletti. L’ex PSV rientrerà dopo la sindrome influenzale che non l’ha fatto allenare nella prima parte di questa settimana.

Il rientro di Lozano rappresenta di certo un’ottima notizia per Luciano Spalletti, visto che così avrà a disposizione un giocatore che potrebbe essere determinante nel corso della gara. Lo stesso tecnico ha parlato in conferenza stampa delle condizioni del messicano: “E’ recuperato e a disposizione per la partita di domani”.