“Non parlavo molto con lui”: Juventus, il retroscena su Allegri spiazza i tifosi

Su Allegri, dopo la sconfitta della sua Juventus contro il Monza, è stato svelato un particolare retroscena ha spiazziato i tifosi bianconeri.

E’ crisi nera, anzi nerissima, per la Juventus. I bianconeri, infatti, hanno perso anche nell’ultimo turno di campionato contro il Monza di Raffaele Palladino, appena subentrato a Giovanni Stroppa. A far più rumore, paradossalmente, non è stata la sconfitta, ma la prestazione degli uomini di Massimiliano Allegri.

La ‘Vecchia Signora’, infatti, contro il Monza ha giocato sicuramente la peggiore gara della stagione. Se con Salernitana e Benfica c’è stata qualche occasione, contro i brianzoli non c’è stato un reale tiro in porta. Di fatto, la Juve è andata realmente vicina al gol solo nei minuti finali con il colpo di testa di Kean, il quale poteva sicuramente fare qualcosa in più per battere Di Gregorio.

Dopo la sconfitta contro il Monza, Allegri è stato sommerso dalle polemiche. Tantoché si stanno facendo sempre più insistenti le voci di un suo possibile esonero, nonostante le dichiarazioni di Arrivabene prima della gara contro i biancoscudati. Anche un suo ex giocatore non si è risparmiato nelle critiche nei suoi confronti.

Juventus, il retroscena di Zakaria: “Allegri? Non parlavo molto con lui”

Denis Zakaria, di proprietà della Juventus ma in prestito al Chelsea, infatti, ha parlato così di Allegri dal ritiro della sua Nazionale: “Penso che mi troverò meglio a giocare in Premier League che in Italia. Lo stile di gioco dei bianconeri, forse, non faceva per me. La squadra giocava troppo bassa e, quindi, non avevo molto spazio per sfruttare le mie caratteristiche”.

Il centrocampista ha poi concluso il suo intervento: “La Juventus, con l’organico che ha, dovrebbe vincere sempre 3-0. Allegri è un allenatore che è riuscito a ottenere grandi risultati, ma non parlavo tanto con il mister”.