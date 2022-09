Italia, tifosi sulle spine: la Nazionale di Mancini trema

Dopo i successi contro Inghilterra e Ungheria, Mancini ed i tifosi dell’Italia sono sulle spine: doppio pericolo in agguato.

La Nazionale italiana del CT Roberto Mancini è in piena rivoluzione. L’Italia, dopo la batosta contro la Macedonia del Nord che è valsa la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, torna a sorridere. Gli azzurri hanno intrapreso un ottimo cammino in Nations League, chiudendo la fase a gironi al primo posto.

Dopo la batosta dello scorso giugno contro la Germania, la Nazionale italiana ha archiviato le pratiche Inghilterra e Ungheria con facilità, trascinata da un super Giacomo Raspadori. L’attaccante della SSC Napoli ha messo a segno due reti preziosissime, alle quali si è poi aggiunto il gol di Dimarco, il primo con la casacca della Nazionale.

Sorteggio Euro2024, l’Italia rischia di pescare Francia e Inghilterra

Grazie al successo nel girone di Nations League, la Nazionale italiana di Roberto Mancini si qualifica alle Final Four e sarà testa di serie per le qualificazioni ad Euro2024. In occasione dei prossimi Europei, dunque, gli azzurri saranno inseriti in un gruppo da cinque squadre. Le altre teste di serie sono Croazia, Olanda, Portogallo, Spagna, Danimarca, Polonia, Ungheria. Attesa poi per conoscere chi avrà la meglio tra Svizzera e Repubblica Ceca.

Al netto di questi risultati, in seconda fascia sono presenti alcune Nazionali da non sottovalutare. Se la Germania è già qualificata poiché paese ospitante, subito dietro le teste di serie ci sono Francia, Inghilterra, Serbia e Galles. Le prime due rappresentano un vero e proprio pericolo per gli italiani, speranzosi di affrontare altri avversari e di continuare il trend positivo.