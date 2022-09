Atalanta, Gasperini mastica amaro: “Difficilmente potrà farlo”

L’Atalanta si prepara alla prossima gara contro la Fiorentina: il tecnico Gasperini, nell’occasione, dovrà fare a meno di un big.

La rivoluzione in casa Atalanta, almeno in questo primo scorcio della stagione, ha prodotto risultati al di là di ogni più rosea aspettativa. La scelta di fare a meno di diversi elementi cardine, come ad esempio Remo Freuler e di dare fiducia a giovani prospetti di valore (tra cui Rasmus Höjlund) si è rivelata azzeccata alla luce dei risultati ottenuti in campo.

La Dea, dopo 7 partite di campionato, occupa infatti il primo posto (insieme al Napoli) a quota 17 punti frutto di 5 vittorie e 2 pareggi. L’obiettivo del club, adesso, è quello di continuare a stupire. Ecco perché da ormai qualche giorno la squadra, sotto lo sguardo attento dell’allenatore Gian Piero Gasperini, ha iniziato a preparare la prossima sfida contro la Fiorentina.

Un match ostico, che vedrà gli orobici affrontare un avversario reduce sì dal successo ottenuto sul Verona ma afflitto da varie problematiche (in primis la produzione offensiva ferma ad appena 6 reti realizzate). Diversi ancora i dubbi di formazione per il tecnico. Il quale, con tutta probabilità, dovrà continuare a fare a meno dell’infortunato Duvan Zapata.

Atalanta, guaio per Gasperini: l’attaccante non ci sarà

Il colombiano ha quasi ormai del tutto smaltito la lesione al semimembranoso della coscia sinistra. Le sue condizioni sono migliorate e nelle ultime ore si è allenato a parte, seguendo il programma elaborato dallo staff medico. La società, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘L’Eco di Bergamo’, non intende però rischiarlo e gli concederà ulteriore tempo per guarire al 100% evitando così pericolo sericadute.

Domenica a prendere il suo posto ci penserà quindi Höjlund, ambientatosi subito nella nuova realtà (una rete ed un assist in 4 apparizioni in Serie A). Oltre a Zapata, l’elenco dei convocati non conterrà nemmeno il nome di Berat Djimsiti ancora alle prese con la frattura del perone rimediata ad agosto. Certi, invece, i rientri di Merih Demiral e Teun Koopmeiners ripresosi dalla commozione cerebrale rimediata in Nazionale. Armi importanti per Gasperini. L’Atalanta vuole continuare a sognare ad occhi aperti.