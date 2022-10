Colpo di scena Juventus, lo United su un bianconero: arriva la risposta

La Juventus guarda al futuro e alle opportunità che ha dinanzi a sé per tornare in carreggiata: arriva anche un’altra novità di mercato.

La Juventus pensa al futuro e a come archiviare nel migliore dei modi possibili il passato. L’obiettivo è tornare a fare bene, ritrovando la fiducia all’interno del gruppo e con Massimiliano Allegri. Le voci di mercato, tuttavia, non smettono di impensierire. Dall’estero è spuntato l’interesse di un club per un centrocampista bianconero.

La Juventus è chiamata a far bene già questa domenica sera, in casa propria, contro il Bologna. All’Allianz Stadium si giocherà infatti l’ottava giornata di campionato, dopo la sosta per le nazionali.

Nel mentre, con i bianconeri concentrati per fare del proprio meglio in campo, continuano a circolare diverse voci di mercato. Sui profili più disparati. Se da un lato, infatti, si parla di un possibile interessamento del PSG a Dusan Vlahovic, dall’altro sarebbe spuntato anche l’interesse del Manchester United sempre per un giocatore bianconero. Le ultime.

Calciomercato Juventus, Locatelli nel mirino del Manchester United: questa è stata la risposta del giocatore

La Juventus si prepara a ripartire. L’intenzione è quella di dare fin da subito il massimo per recuperare il terreno perduto, e i punti lasciati per strada, prima che tutto si fermi in occasione dei Mondiali. Massimiliano Allegri sta perciò già lavorando con i suoi in vista della gara contro il Bologna.

Nel frattempo, in ottica mercato, altre novità le ha rivelate ‘SportMediaset’, secondo cui il Manchester United sarebbe andato, prima di Rabiot, sul profilo di Manuel Locatelli. Il centrocampista classe 1998 avrebbe suscitato l’interesse del club di Premier League. Ma avrebbe risposto prontamente di no a un’eventuale cessione. La sua intenzione è stata chiara: continuare in Italia e alla corte di Allegri.