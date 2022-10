Inter-Roma, applausi e commozione a San Siro: ecco cosa è successo

Un calorosissimo applauso ha accompagnato il prepartita di Inter-Roma, ecco cosa è accaduto sul terreno di gioco e sugli spalti di San Siro.

Alla vigilia di una settimana importantissima anche dal punto di vista europeo Inter e Roma cercano a San Siro i tre punti. Entrambe vogliono dare una svolta al loro campionato, in attesa dei match rispettivamente contro Barcellona e Betis Siviglia in Champions e Europa League.

Simone Inzaghi vuole ripartire dopo il bruttissimo ko contro l’Udinese, che ha rovinato e non poco la sosta per le nazionali ai tifosi nerazzurri. D’altro canto anche la Roma è reduce da un ko contro l’Atalanta e José Mourinho ha bisogno di un risultato positivo sia per il morale che per la classifica.

Prima dell’inizio del match c’è però stato tempo per il pubblico di San Siro di ricordare due figure molto importanti per la storia nerazzurra. Nei minuti che precedevano l’inizio del match lo stadio milanese ha ricordato Giancarlo Beltrami e Bruno Bolchi, due figure storiche per il calcio interista.

Inter, San Siro ricorda Beltrami e Bolchi: momenti di forte commozione

Giancarlo Beltrami, già calciatore, è legato al mondo Inter per il suo lavoro di direttore sportivo. Dal 1977 fino al 1993 fu l’uomo mercato dell’Inter. In questo lasso di tempo è riuscito a vincere 6 trofei, costruendo anche l’Inter dei record di Trapattoni che nel 1989 vinse lo Scudetto.

Bolchi è invece ricordato per essere il primo uomo Panini. E’ infatti sua la primissima figurina del primissimo album Panini. Con la maglia nerazzurra ha giocato per ben 6 stagioni, vincendo uno Scudetto, prima di intraprendere una lunghissima carriera di allenatore iniziata nel 1971 e terminata soltanto nel 2007.