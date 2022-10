Inter, piove sul bagnato per Inzaghi: l’infortunio non ci voleva

In casa Inter piove sul bagnato dopo la sconfitta interna con la Roma, Inzaghi deve fare i conti con l’infortunio del suo big

L’Inter ha perso l’ennesimo scontro diretto della sua stagione, tra l’altro dopo essere andata in vantaggio. La gestione del risultato appena s’incontra un ostacolo è uno dei problemi della squadra di Simone Inzaghi. Troppe volte, infatti, i nerazzurri si sono sciolti come neve al sole dopo aver subito un episodio sfavorevole. Perdere contro la Roma dell’ex Mourinho fa male, soprattutto al rientro di una sosta che doveva rappresentare la svolta.

Una svolta che tarda ad arrivare e mette in apprensione i tifosi per il futuro, soprattutto visto il problema Handanovic che continua a persistere. Martedì la sfida col Barcellona sarà decisiva per il prosieguo in Champions League e dovranno essere valutare le condizioni di Lautaro Martinez. El Toro è fondamentale per Inzaghi, che potrebbe perderlo per un po’ visto l’infortunio muscolare.

Inter, l’infortunio di Lautaro preoccupa Inzaghi

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Lautaro Martinez ieri è uscito dal campo toccandosi il flessore della coscia sinistra. Oggi sarà un giorno decisivo per valutare le condizioni del Toro ad Appiano Gentile. Potrebbe essere un semplice affaticamento muscolare, come potrebbe essere un problema grave. L’ultima decisione spetterà ai consueti esami strumentali, ma è chiaro che c’è preoccupazione nella mente di Inzaghi.

Lautaro Martinez non segna da sei partite e i suoi gol all’Inter mancano molto. Perdere lui dopo aver perso Lukaku, che manca da agosto, sarebbe un duro colpo per l’economia di gioco dei nerazzurri. Soprattutto a pochi giorni da Inter-Barcellona.