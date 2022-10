Inter super col Barcellona, ma scoppia la polemica: è successo nel finale

Polemiche per l’episodio accaduto quasi sui titoli di coda della sfida di Champions League tra Inter e Barcellona

L’Inter ha superato di misura il Barcellona. I nerazzurri hanno giocato un buon primo tempo, trovando la rete decisiva in chiusura con Hakan Calhanoglu. Nella seconda parte, la formazione di Simone Inzaghi ha subito il ritorno del Barcellona che ha progressivamente stretto l’Inter nella propria metà campo. Onana non ha corso molti pericoli ma nel finale i tifosi nerazzurri hanno trattenuto il fiato per diversi secondi.

Il Var è stato grande protagonista del match. Vincic in più di una circostanza ha avuto bisogno del supporto tecnologico per assumere una decisione sui casi più spinosi. L’ultimo, quello del fallo di mano di Dumfries in area interista in anticipo su Ansu Fati, ha acceso le polemiche in chiave derby.

Inter-Barcellona, polemiche al fischio finale: “Come si fa a non fischiare un rigore del genere”?

Nel recupero, su un cross da destra, Denzel Dumfries ha anticipato Ansu Fati appostato e pronto per colpire di testa. Le immagini non sono sembrate chiarissime ma sembrava potesse esserci un tocco di mano del terzino destro dell’Inter.

L’arbitro ha rivisto al monitor l’azione ‘incriminata’ e ha deciso di non fischiare il calcio di rigore per il Barcellona. I blaugrana hanno protestato per la condotta dell’arbitro. In Spagna, in molti hanno gridato allo scandalo.

Anche in Italia, vari appassionati di calcio sono rimasti perplessi. “Come si fa a non fischiare un rigore del genere”, si chiede un utente su Twitter. Sul tema, approfittando dei social, è intervenuto pure Luca Marelli. L’ex arbitro ha spiegato: “L’unico motivo per cui non è stato assegnato il rigore per l’intervento di Dumfries è che non hanno trovato un’immagine che chiarisse senza alcun dubbio il tocco di mano. Lo stesso concetto applicato in Milan–Udinese dell’anno scorso nell’episodio che ha visto protagonista Udogie”.