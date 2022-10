“Quattro miliardi di…”: Inter, arriva la notizia che spiazza i tifosi

Negli ultimi anni l’Inter è stata alle prese con diverse difficoltà. Il club nerazzurro è da tempo a caccia di una soluzione.

La stagione dell’Inter di Simone Inzaghi è stata finora al di sotto delle aspettative. La squadra nerazzurra ha subito già quattro sconfitte in campionato e ha vissuto un periodo di profonda crisi. Nell’ultimo turno di Champions League Simone Inzaghi ha scacciato i rumors negativi con una vittoria di prestigio contro il Barcellona di Xavi.

Ora la squadra milanese deve fare i conti con due difficili e delicate trasferte, prima a Reggio Emilia e poi al Camp Nou contro il Barcellona. Sarà un doppio confronto molto importante sia per la Serie A che per la Champions League e l’Inter non può più permettersi passi falsi in questa stagione.

Gli ultimi anni sono stati molto complicati per il club nerazzurro. La proprietà nerazzurra ha dovuto fare i conti con difficoltà economiche: Zhang è alle prese con problemi importanti e l’ultimo bilancio ha prodotto un negativo di oltre 150 milioni di euro. Le ultime per la famiglia Zhang sono particolarmente negativa.

Inter, ancora problemi per Suning

Secondo quanto riporta CalcioeFinanza Suning, l’azienda principale della famiglia Zhang, ha avuto un grosso calo nell’ultimo anno, una situazione che ha creato un vero e proprio caos aziendale. I dati semestrali relativi al 30 Giugno 2022 ha portato un calo del 60 %, una situazione debitoria tale da creare grande preoccupazione.

Una situazione che ha calcolato i debiti del gruppo a circa 4,2 miliardi di euro e Suning non ha escluso la possibilità di cedere partecipazioni di alcune sue società. In questo modo l’azienda della famiglia Zhang avrà la possibilità di provare a risollevarsi dopo le ultime recenti difficoltà. Inter, una situazione che comunque preoccupa tutti.