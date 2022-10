Sassuolo-Inter, il tecnico lancia l’allarme: rivelazione in diretta su DAZN

Al termine del match tra Sassuolo e Inter arriva la rivelazione del tecnico durante l’intervista post-partita ai microfoni di DAZN

Il match del Mapei Stadium va all’Inter. I nerazzurri, grazie alla doppietta di Edin Dzeko interrompono la striscia negativa di due sconfitte consecutive e superano il Sassuolo di Dionisi. Per i neroverdi rete del momentaneo pari a firma di Frattesi.

E proprio il centrocampista italiano, ormai punto fermo del Sassuolo, sta tenendo i tifosi neroverdi con il fiato sospeso. Costretto ad uscire quando mancavamo 10′ di gioco per un problema all’inguine, c’era molta apprensione circa le sue condizioni. Soprattutto in vista delle prossime partite.

Interpellato a tal proposito, il tecnico Dionisi ha chiaramente parlato di “risentimento muscolare” accorso al centrocampista. “E’ un vero peccato che non era al massimo.” ha dichiarato Dionisi ai microfoni di DAZN. “Purtroppo poi è dovuto anche uscire per un risentimento muscolare.”

Sassuolo, le parole di Dionisi dopo il ko con l’Inter: “Pari sarebbe stato risultato più giusto!”

Il tecnico del Sassuolo ha poi parlato della partita: “Ce la siamo giocata alla pari per almeno 70′. Questa partita l’Inter non meritava di vincerla, sarebbe stato più giusto un pari. A livello di individualità abbiamo qualcosa in meno rispetto a loro, ma ce la siamo giocata comunque.”

Un passaggio infine sugli episodi arbitrali. Dionisi pur non volendo commentare il primo gol dell’Inter lancia una frecciatina: “Non mi piace parlare di arbitri, di solito non ne parlo. Però di solito quando si salta si fischia contro chi fa ponte e non contro chi salta. E’ la prima volta che vedo succedere una cosa del genere.”