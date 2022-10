Spezia, l’infortunio non ci voleva: che mazzata per Gotti

Brutte notizie in casa Spezia. Il club ligure è alle prese con una serie di risultati negativi ed ora la situazione potrebbe peggiorare.

Lo Spezia è una squadra che lo scorso anno è riuscito, nonostante numerose difficoltà, a ottenere la salvezza. Il club ligure è ripartito in questa stagione con una squadra ed un tecnico nuovo, ma dopo un buon inizio la squadra è entrata in crisi. Le ultime prestazioni sono state abbastanza deludenti.

Gotti ha avuto problematiche di rilievo in queste settimane complici diversi infortuni e nelle ultime ore è arrivata un’ulteriore tegola. Il difensore Simone Bastoni si è fermato per un infortunio e dovrà restare fermo per diverso tempo. Grossa tegola per Gotti che usava il giocatore come autentico jolly tra difesa e centrocampo.

Bastoni ha lasciato la seduta di allenamento in anticipo preoccupando subito tecnico e compagni e le sensazioni erano giustamente negative. Il club ligure ha confermato il grosso problema del giocatore, che, salterà in primis il match salvezza contro la Cremonese.

Spezia, il comunicato su Bastoni

Secondo le ultime indiscrezioni Bastoni resterà fermo per 20 giorni e dovrebbe così rientrare poco prima dello stop per i Mondiali. Il club ligure ha rilasciato il seguente comunicato: “Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione al retto femorale destro”.

Il giocatore dovrebbe restare fermo per 20 giorni, ma non si conoscono ancora ufficialmente i dettagli specifici riguardo l’infortunio. Bastoni è una delle pedine più importanti e porta spesso anche importanti bonus al Fantacalcio. In questa stagione ha finora collezionato due gol ed un assist.