Lazio-Salernitana, c’è subito la tegola: brutta notizia per i tifosi

Lazio-Salernitana si apre subito con un episodio che rischia di condizionare la gara e addirittura il campionato: ecco di cosa si tratta.

È iniziata da pochi minuti Lazio-Salernitana, gara valida per la 12ª giornata di Serie A che mette di fronte due squadre con obiettivi decisamente diversi. I padroni di casa cercano infatti la vittoria per provare a inserirsi nella corsa per lo Scudetto, gli ospiti invece puntano a strappare un punto nel difficile percorso verso la salvezza.

Dopo essersi resa protagonista la scorsa stagione di una spettacolare rimonta che gli ha permesso di evitare la retrocessione, la Salernitana ha effettuato in estate una vera e propria rivoluzione. Via il DS Walter Sabatini, per molti artefice dell’insperata salvezza, via anche molti giocatori protagonisti dell’impresa.

Tra i punti fermi rimasti con il nuovo corso inaugurato da Morgan De Sanctis il tecnico Davide Nicola e pochi altri. Uno di questi il perno difensivo Norbert Gyomber, slovacco classe 1992 protagonista in Serie A da ben 10 anni e che a Salerno ha trovato una seconda vita dopo aver indossato le maglie di Catania, Roma, Pescara, Bari e Perugia.

Proprio lui è stato però protagonista in negativo dei primi minuti di gioco di Lazio-Salernitana: in seguito a uno scatto ha infatti avvertito un fastidio muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo dopo appena 11 minuti, sostituito dal franco-tunisino Dylan Bronn.

Gyomber si ferma per infortunio, Salernitana nei guai

Una brutta tegola per la Salernitana. Gyomber è infatti stato protagonista della scorsa salvezza e anche in questo inizio di campionato è stato tra i migliori dei campani. Di lui si è parlato addirittura in chiave calciomercato, dato che il suo contratto scadrà a giugno 2023.

Naturalmente è presto per capire l’entità dell’infortunio. Potrebbe trattarsi di una cosa da poco, ma se così non fosse la Salernitana perderebbe un importantissimo punto di riferimento difensivo, un elemento fondamentale per il prosieguo del campionato.

Rispetto alla scorsa stagione la squadra di Nicola ha iniziato il campionato in modo molto positivo considerando l’obiettivo finale. Ma certo è presto per sentirsi al sicuro, a maggior ragione se Gyomber dovesse fermarsi a lungo. L’ansia dei tifosi campani, dunque, al momento è assolutamente comprensibile.