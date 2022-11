Calciomercato, Juve e Roma accendono i fari: sarà scontro per il portiere

La Juve e la Roma hanno messo nel mirino un portiere protagonista di un ottimo avvio di stagione: a giugno sarà scontro totale tra i due club.

La Juventus e la Roma, da ormai qualche giorno, hanno iniziato a riflettere sulle operazioni di mercato da concretizzare a gennaio o nel corso della prossima estate. Nel mirino dei due club, ad esempio, sono finiti Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte e Houssem Aouar del Lione. Due elementi di valore resi ancora più appetibili dal fatto che a giugno si libereranno a parametro zero dalle rispettive squadre. E non finisce qua, perché all’orizzonte sembra esserci anche un terzo duello.

Entrambe, infatti, hanno iniziato a seguire Guglielmo Vicario autore di un ottimo avvio di stagione con la maglia dell’Empoli. Un rendimento che gli ha consentito di diventare tra i migliori interpreti del ruolo in Italia e finire nei radar dei top team della Serie A. In estate la Lazio, più di tutte, si era fatta avanti in maniera concreta. Alla fine, però, l’operazione non si è concretizzata a causa del mancato accordo tra i toscani e biancocelesti.

Ora, invece il suo nome, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Tirreno, è finito sul taccuino dei bianconeri e dei giallorossi. Strapparlo alla corte del presidente Fabrizio Corsi, che a giugno lo ha riscattato a titolo definitivo dal Cagliari per circa 8 milioni, non si preannuncia affatto semplice. Se addio sarà, questo avverrà soltanto al termine dell’attuale campionato e sulla base di una cifra di molto superiore rispetto a quella versata ai sardi.

Juve e Roma sulle tracce di Vicario: l’Empoli si prepara all’asta

Vicario, reduce dal rigore parato a Teun Koopmeiners nell’ultimo turno perso comunque per mano dell’Atalanta, viene considerato dalla Juventus e dalla Roma un ottimo profilo. Già pronto al grande salto sotto tutti i punti di vista ma con ancora ampi margini di crescita ulteriore. Un nome che il direttore dell’area sportiva Federico Cherubini ed il direttore generale romanista Tiago Pinto hanno segnato in rosso.

Il tutto, in attesa di prendere una decisione ufficiale in merito al futuro di Wojciech Szczesny e Rui Patricio. I loro contratti scadranno nel 2024 e fin qui i club in questione hanno preferito non avviare le trattative riguardanti l’eventuale rinnovo. La permanenza, quindi, non è affatto certa. Da qui la decisione di iniziare a seguire Vicario. Poi, si vedrà. Ma intanto il primo passo è stato fatto. L’Empoli può sorridere: le possibilità che si scateni un’asta al rialzo sono tante.