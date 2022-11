Abraham, crisi e critiche: ora l’attaccante rischia grosso

Prosegue il periodo di crisi vissuto da Abraham. Mourinho lo pungola, l’inglese rischia di andare incontro ad una cocente delusione.

La Roma riflette dopo la sconfitta patita nel derby. In estate il club era convinto di aver allestito una rosa di qualità, in grado di essere competitiva ai livelli più alti. La realtà, invece, si è dimostrata ben differente: sesto posto in campionato a -13 dal Napoli capolista (ma gli azzurri hanno una gara in più) e secondo nel girone di Europa League, che obbligherà la squadra di José Mourinho a disputare i play-off contro il Salisburgo. Tante le criticità che hanno frenato la cavalcata dei capitolini, tra cui il deludente rendimento fornito da Tammy Abraham.

L’inglese, detto in maniera chiara, sembra la controfigura dell’attaccante rapido e grintoso che i tifosi avevano ammirato nella scorsa stagione. Una crisi confermata dai numeri: appena 3 reti e 2 assist nelle 18 partite disputate complessivamente quest’anno. Il tutto, “condito” da un gran numero di prestazioni negative che, di fatto, hanno contribuito ad affossare i sogni di gloria della società. Un calo che ha colto di sorpresa perfino il tecnico portoghese. Il quale, in conferenza, ha voluto pungolarlo.

“Che cos’ha? Bisognerebbe chiederlo a lui. Forse pensa al Qatar”. Eppure la sua partecipazione al Mondiale, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre, è tutt’altro che certa. Il Ct dell’Inghilterra Gareth Southgate, che fino a qualche settimana fa sembrava intenzionato ad affidargli il ruolo di vice di Harry Kane, ora lo sta valutando con attenzione. E non è escluso che, alla fine, decida di puntare su altri profili.

Roma, Abraham rischia di saltare i Mondiali

Il commissario tecnico, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha iniziato a seguire due calciatori militanti nella Premier League. L’elenco, in particolare, comprende Callum Wilson del Newcastle e Ivan Toney del Brentford. Tre nomi per una maglia. La concorrenza, quindi, non manca ed ora spetterà ad Abraham rilanciarsi nelle ultime due gare ancora a disposizione in modo tale da strappare la convocazione.

La prima opportunità arriverà oggi pomeriggio contro il Sassuolo. Un crocevia complicato, che la Roma non può permettersi di fallire se intende restare nei quartieri nobili della classifica. Per fare bottino pieno servirà la migliore versione del calciatore. Southgate, intanto, lo attende al varco. La lista verrà ufficializzata il 10 novembre. La partecipazione di Abraham alla kermesse è appesa ad un filo.