“Voglio giocare con Giroud”: Milan, i tifosi sognano il grande colpo

Il Milan, in queste ore, ha ricevuto la candidatura di un top player intenzionato a giocare insieme a Giroud. Maldini studia il colpo.

Si è conclusa in maniera interlocutoria, per il Milan, la prima parte della stagione. La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League (ovvero uno degli obiettivi fondamentali) è stata centrata tuttavia il rendimento in campionato ha lasciato più volte a desiderare. Alcuni elementi, come ad esempio Olivier Giroud, si sono rivelati le solite certezze. Altri invece, tra cui i nuovi acquisti Charles De Ketelaere e Divock Origi, hanno fatto fatica a brillare.

Il belga, costato 36 milioni bonus compresi, fin qui non è riuscito ad integrarsi negli schemi tattici di Stefano Pioli andando incontro a numerose prestazioni insufficienti. Paolo Maldini e Frederic Massara in estate avevano deciso di puntare forte su di lui, convinti che potesse fornire un contributo concreto alla causa fin da subito. Il belga, invece, in 18 apparizioni complessive ha firmato soltanto un assist (terza giornata contro il Bologna).

Male anche la punta, che nelle intenzioni della dirigenza avrebbe dovuto far rifiatare Giroud mantenendo alta l’asticella della qualità. Missione fallita, almeno per il momento, alla luce del magro bottino messo assieme dall’ex Liverpool (una rete e un passaggio vincente in 14 gare). Il club, dal canto suo, spera in un loro rilancio ma intanto ha iniziato a scandagliare il mercato alla ricerca di elementi di valore da regalare al proprio allenatore. Nel mirino, in particolare, è finito su un top player che oggi ha espresso proprio il desiderio di vestire la maglia del Milan: Benjamin Pavard.

Milan, Pavard si fa avanti: vuole giocare con Giroud

L’esterno francese ha lanciato la propria candidatura attraverso un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Gioco ormai da sette anni in Germania e con il Bayern Monaco ho vinto tutto. Gioco per vincere e sono disponibile per valutare nuovi progetti interessanti, ma da difensore centrale”. Il suo obiettivo, in particolare, è quello di poter scendere in campo insieme al suo amico Giroud.

“Se mi sta provando a convincere a trasferirmi al Milan? Olivier mi dice sempre che l’Italia è un paese che vive al cento per cento di calcio. Mi ha raccontato la magia dei derby, la grande festa dei tifosi per lo scudetto. Mi piacerebbe molto giocare con lui”. L’idea di giocare in Serie A (“mi intriga”) è quindi viva. Ora starà alla dirigenza studiare la giusta proposta da sottoporre ai tedeschi. Il contratto che lega Pavard ai teutonici scade nel 2024 ed in assenza di un rinnovo la sua partenza potrebbe avvenire già nella prossima estate. Maldini e Massara studiano il colpo. Il top player, intanto, ha fatto la prima mossa.