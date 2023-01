Getafe, Enes Unal fa le fortune del club: continua la crescita del centravanti

Ottimi numeri in casa Getafe per il centravanti turco Enes Unai. Il giocatore è un profilo interessante in chiave calciomercato.

In Spagna c’è grande attesa per la finale di Supercoppa spagnola che si terrà domani alle ore 20 tra il Real Madrid campione d’Europa di Carlo Ancelotti ed il Barcellona di Xavi. Non solo la Supercoppa spagnola e si gioca anche il campionato spagnolo, per la precisione la diciassettesima giornata. Uno dei calciatori più promettenti della Liga spagnola è il centravanti turco del Getafe Enes Unal.

I numeri del centravanti sono davvero di grande livello e Unai ha un rapporto qualità prezzo con la crescita del classe 1997 che ormai è evidente sotto gli occhi di tutti. Unal è arrivato in Spagna al Villarreal, ha giocato tra le fila del club del sottomarino giallo, poi il Levante e il Real Valladolid ed ora è diventato un nuovo calciatore del Getafe.

Non solo senso del gol, ma anche spiccate doti nel controllo di palla e nell’aiutare la squadra nel gioco offensivo. Enes, paragonato magari a giocatori di club di alta classifica come Memphis Depay e Borja Iglesias, rispettivamente di Barcellona e Betis, ha un rapporto qualità prezzo decisamente migliore, costi inferiori ed un ingaggio molto più basso.

Getafe, grandi numeri per Enes Unai

Nonostante già giochi da oltre dieci anni nel calcio professionistico, Enes Unai probabilmente ancora deve esplodere definitivamente ed anche per questo è un profilo molto appetibile. Non solo gol con Unai che aiuta molto la squadra, ha recuperato ben 42 palloni in questa stagione e ha vinto ben 18 duelli offensivi contro i suoi marcatori.

Tutte queste situazioni definiscono il bomber cresciuto nel Bursaspor come un interessante profilo di calciomercato. In questa stagione Enes Unal ha collezionato 4 reti e 3 assist in 16 presenze di campionato ed ha contribuito cosi ad aiutare la squadra. Attualmente il Getafe è tredicesimo in classifica, leggermente sopra la quota dei club in piena lotta retrocessione.