Juventus, svolta Vlahovic: ecco cosa potrebbe accadere

Vlahovic spiazza la Juventus e Allegri: i continui acciacchi fisici del centravanti serbo potrebbero stravolgere completamente i piani del presente e del futuro del club bianconero

Punto interrogativo sul futuro di Vlahovic? No, ma occhio alle possibili strategie della Juventus in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. I continui acciacchi fisici del centravanti serbo potrebbero far riflettere la dirigenza bianconera in chiave futura. Per quel che riguarda la parte pratica del campo, invece, Allegri spera di poter recuperare il giocatore entro pochi giorni, ma non è escluso che possano sorgere nuove problematiche tattiche, soprattutto dopo l’ottimo rendimento di Milik al centro dell’attacco juventino.

Difficilmente Allegri deciderà di lasciare fuori Vlahovic dall’undici titolare in favore del centravanti polacco, ma tutto dipenderà dall’impatto dell’ex Fiorentina sul nuovo tema tattico bianconero. Vlahovic dovrà convincere Allegri a riaffidarsi a lui, e solo i risultati e i gol potrebbe spingere il tecnico della Juventus a invertire ufficialmente la rotta sulla formazione titolare.

Occhio a ciò che potrebbe succedere ai bianconeri a livello societario. Dopo la penalizzazione di 15 punti cresce l’attesa per capire ciò che potrebbe accadere in merito all’indagine sulla “manovra stipendi”. In caso di clamorosi scossoni, non è escluso che alcuni giocatori potrebbero avanzare una richiesta di cessione in vista della prossima estate, soprattutto in caso di potenziale esclusione della Juventus dalle Coppe Europee. Vlahovic, da questo punto di vista, potrebbe catturare su di se l’interesse di diverse squadre europee.

Vlahovic-Juventus, tra infortunio e futuro: tutto pronto per il ritorno in campo

Come confermato da Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Atalanta, Vlahovic e Pogba sono pronti a tornare in campo in vista dei prossimi giorni. L’attaccante serbo e il centrocampista francese saranno sottoposti a un ultimo test amichevoli in settimane per valutarne definitivamente lo stato di forma e il ritorno tra i convocati in occasione della 20^ giornata contro il Monza.

Semaforo verde per il centravanti serbo, ormai totalmente recuperato e pronto a convincere Allegri con un impatto totale, sia dal punto di vista tattico, sia da un punto di vista montale. Stesso discorso per Pogba, pronto a trascinare il centrocampo bianconero con il suo imminente ritorno.