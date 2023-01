Gasperini ci è riuscito un’altra volta: tutta Italia ammira l’ennesimo capolavoro

Un altro capolavoro di Gian Piero Gasperini. Per l’allenatore dell’Atalanta il vanto di avere in rosa un giocatore che sta stupendo in questo inizio dell’anno.

L’Atalanta continua a sorprendere, in una stagione cominciata con qualche lamentela per quanto riguarda la costruzione della rosa da parte di Gian Piero Gasperini. Eppure, al netto di qualche partenza che ha lasciato l’amaro in bocca, la Dea si conferma una squadra ben costruita, con dei valori individuali importanti ed un sistema di gioco che continua a mietere vittime.

Non è un caso, insomma, che i nerazzurri siano terzi in classifica appena dietro l’Inter seconda. Una squadra che ha trovato nuovi valori, dopo aver visto partire nel corso degli ultimi anni giocatori importanti e che avevano dato un contributo importante per la causa della compagine bergamasca.

C’è chi vedeva Gasperini ormai lontano da Bergamo già la scorsa estate, ed invece l’allenatore nativo di Grugliasco si sta rendendo protagonista di un’altra galoppata vincente. Certo, mancano tante partite, di fatto un intero girone di ritorno, e tutto può ancora succedere. La verità, però, è che l’Atalanta si conferma una squadra che tiene il passo delle big, anche se il tetto ingaggi risulta essere molto inferiore rispetto a squadre come Juve, Milan ed Inter.

Atalanta, il giocatore che è un altro capolavoro di Gasperini

I tifosi della Dea ringraziano e sperano di poter continuare a vedere risultati cosi importanti anche nei mesi a seguire. Merito di una squadra ben collaudata, ma anche di un giocatore che in questo 2023 sta letteralmente spiccando. Si tratta di Ademola Lookman, vero trascinatore dell’Atalanta in queste prime settimane dell’anno.

25 anni, proveniente dal Leicester ed un passato anche nel Lipsia dove i giovani hanno grande spazio e modo di crescere ed affermarsi. Ma è con l’Atalanta che Lookman ha trovato una vera consacrazione: l’attaccante, infatti, ad oggi è il giocatore che in Europa ha segnato più gol di tutti in questo primo mese dell’anno.

Ha messo dentro ben cinque gol (l’ultimo ieri contro la Sampdoria), meglio di Lautaro, Osimhen, Haaland e Ben Yedder. Tra i top campionato europei c’è il talento nigeriano a spiccare su tutti. Un altro risultato importante per Gasperini, che gli ha dato fiducia e trovato una collocazione ideale in campo, in grado di mettere in risalto le due doti.