Serie A, i top della giornata 20: la fuga di Osimhen

Osimhen è inarrestabile, viaggia a 14 gol in campionato e 15 stagionali. Domenica ha realizzato una rete bellissima contro la Roma oltre a mettere in campo la solita prestazione di ottimo livello.

Procede ogni settimana il sondaggio sul canale Youtube di SerieANews (vi invitiamo ad iscrivere) riguardo ai migliori di ogni turno di campionato. Ricordiamo le regole: i calciatori presenti vanno comunque a punti. Il primo ne guadagna cinque, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno.

Stavolta hanno votato 5334 persone, vi ringraziamo per la partecipazione al sondaggio in cui il Napoli ha dominato ancora portando a casa i leader di reparto sia in difesa che in attacco.

Di Gregorio è stato protagonista della resistenza del Monza nel secondo tempo con quattro parate decisive, spicca soprattutto quella su Di Maria.

Il Napoli ha la miglior difesa del campionato, contro la Roma la coppia Rrahmani-Kim ha giganteggiato e i nostri utenti hanno premiato Rrahmani come miglior difensore di questo turno.

Il colpaccio del Sassuolo in casa del Milan è il risultato di una prova di grande spessore degli emiliani, trascinati da Frattesi, che domina nel sondaggio dei nostri utenti e Berardi.

Riguardo agli attaccanti, Osimhen con il gol contro la Roma ha conquistato i nostri utenti stavolta ed è sempre più in fuga nella classifica generale.

Di Gregorio blinda la porta del Monza

Il Monza è riuscito a battere la Juventus sia all’andata che al ritorno, lo deve anche al suo portiere Di Gregorio, protagonista di vari interventi importanti. Ha stravinto il sondaggio dei nostri utenti con l’81% dei voti, inseguono Montipò all’11% e Dragowski all’8%.

Di Gregorio ha compiuto almeno quattro parate importanti di cui una bellissima su Di Maria. Il Verona sul campo dell’Udinese ha portato a casa un punto importante, che alimenta fiducia e autostima in vista dei prossimi impegni. Tra le ultime tre, il Verona è quella che sembra più avere margini per credere alla salvezza, del resto lo Spezia è distante solo cinque punti.

Tra i protagonisti c’è Montipò che soprattutto nel primo tempo ha compiuto molte parate difficili e fondamentali. Incassa l’11% dei voti, chiude Dragowski dello Spezia all’8%. Il portiere polacco con i suoi interventi ha tenuto in vita il più possibile lo Spezia sul campo del Bologna.

Il Napoli contro la Roma soffre, passa anche grazie alla difesa: spicca Rrahmani

Il Napoli non è solo una macchina da gol ma una squadra liquida, creativa, camaleontica in fase di possesso, solida quando deve difendersi. Alcuni frangenti della gara contro la Roma hanno ricordato quella di San Siro contro il Milan, il Napoli ha dovuto compattarsi, avere ordine e difendere bene anche dentro la propria area di rigore.

La coppia centrale ha giganteggiato, soprattutto Rrahmani, autore di una prova senza sbavature. Al 62′ ha realizzato anche un intervento fondamentale immolandosi su Ibanez davanti alla porta di Meret. Incassa il 44% dei voti, al secondo posto c’è Carlos Augusto del Monza.

L’esterno brasiliano è da monitorare con grande attenzione, ha qualità tecniche rilevanti e un’ottima intelligenza tattica. Sul secondo gol del Monza in casa della Juventus fa una grande giocata, viene dentro al campo e imbuca per Dany Mota. Chiude al 34% delle preferenze dei nostri utenti.

Casale nel primo tempo è stato un trascinatore della Lazio, lo dimostra l’intervento in anticipo su Biraghi e il gol del vantaggio biancoceleste. Nella ripresa ha patito il calo complessivo della Lazio ma è stato uno dei più convincenti della squadra di Sarri. Ha incassato il 13% dei voti.

Chiude Hateboer al 9%, l’esterno destro olandese sta tornando la freccia di un tempo sempre pronta a proporre soluzioni. Contro la Sampdoria ha realizzato l’assist per il gol di Maehle che ha sbloccato la partita.

Frattesi è il rullo compressore del Sassuolo che ha annichilito il Milan

Il risultato più clamoroso del weekend è la goleada che il Sassuolo ha imposto al Milan a San Siro, un 5-2 incredibile. I rossoneri sono in grande difficoltà ma il Sassuolo era parso già in crescita nell’ultima gara sul campo del Monza.

Ha confermato i passi in avanti, sta tornando la squadra sbarazzina, propositiva ammirata nella scorsa stagione. Ha avuto un lungo periodo di difficoltà dovuto soprattutto alle partenze illustre di Scamacca e Raspadori su tutti.

Frattesi ha preso il 69% delle preferenze dei nostri utenti, si è guadagnato il partito di maggioranza del centrocampo. Ha messo in campo contro il Milan tutte le sue caratteristiche, il lavoro da mezzala box to box con gli inserimenti che hanno portato per esempio al gol, la fisicità nei contrasti.

Al secondo posto c’è Samardzic con il 13% dei voti. È stato il più vivace, ha prodotto tante situazioni, segnato il gol del pareggio, appoggiato con costanza la manovra offensiva.

La medaglia di bronzo è di Ricci del Torino (10% delle preferenze) che, giocando da ex sul campo dell’Empoli, ha disputato una prova brillante. Ha colpito un palo e realizzato il gol che ha aperto la rimonta granata al Castellani.

Al 7% chiude Marin, il migliore in campo dell’Empoli. Ha realizzato il corner che porta al gol di Luperto, il gran tiro dalla distanza che porta alla rete del momentaneo 2-0.

Osimhen è inarrestabile, lo insegue Lautaro

Victor Osimhen è inarrestabile, nella classifica generale distanzia ormai di 21 punti Vlahovic e Kvaratskhelia che inseguono. Contro la Roma ha realizzato un gol bellissimo, confermando che, oltre alle sue classiche caratteristiche relative alla forza, alla potenza nel tiro, all’attacco alla profondità, è cresciuto tanto anche nella coordinazione nello spazio stretto.

I nostri utenti l’hanno premiato con il 54% dei voti, gli hanno assegnato la maggioranza. Insegue Lautaro Martinez (22%), trascinatore con una doppietta dell’Inter a Cremona. È rientrato dal Mondiale in condizioni brillanti, anche in Coppa Italia contro l’Atalanta ha disputato un’ottima prova.

Al terzo posto c’è Berardi (17% dei voti) che dopo tante difficoltà è rinato a San Siro, dominando la scena in campo. Ha fatto gol di testa, non proprio la specialità della casa, e realizzato tre assist vincenti e illuminanti per i compagni.

Chiude il Cholito Simeone, l’uomo dei gol pesanti. Quello a San Siro e l’acuto bellissimo di sinistro con palla spedita sotto l’incrocio dei pali contro la Roma appartengono alla galleria dei momenti-chiave della cavalcata del Napoli. Vanta la media di un gol ogni 65 minuti, è l’unico del Napoli ad aver timbrato il cartellino in tutte le competizioni.

Le classifiche

CLASSIFICA VENTESIMA GIORNATA

PORTIERI

Di Gregorio 5 punti

Montipò 3 punti

Dragowski 2 punti

DIFENSORI

Rrahmani 5 punti

Carlos Augusto 3 punti

Casale 2 punti

Hateboer 1 punto

CENTROCAMPISTI

Frattesi 5 punti

Samardzic 3 punti

Ricci 2 punti

Marin 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 5 punti

Lautaro Martinez 3 punti

Berardi 2 punti

Simeone 1 punto

La graduatoria ruolo per ruolo: Osimhen è sempre più in fuga

CLASSIFICA GENERALE

PORTIERI

Meret 31 punti

Vicario 28 punti

Maignan 10 punti

Ochoa 10 punti

Milinkovic Savic 10 punti

Montipò 10 punti

Silvestri 9 punti

Di Gregorio 9 punti

Falcone 8 punti

Audero 8 punti

Perin 7 punti

Carnesecchi 7 punti

Dragowski 7 punti

Handanovic 6 punti

Sepe 5 punti

Radu 5 punti

Provedel 3 punti

Musso 2 punti

Consigli 2 punti

Terracciano 2 punti

Szczesny 2 punti

DIFENSORI

Min-Jae Kim 20 punti

Baschirotto 11 punti

Mazzocchi 10 punti

Dimarco 9 punti

Smalling 8 punti

Danilo 8 punti

Carlos Augusto 8 punti

Milenkovic 7 punti

Udogie 7 punti

Theo Hernandez 6 punti

Mario Rui 6 punti

Umtiti 5 punti

Di Lorenzo 5 punti

Dumfries 5 punti

Ibanez 5 punti

Juan Jesus 5 punti

De Vrij 5 punti

Bremer 5 punti

Rrahmani 5 punti

Parisi 5 punti

Scalvini 5 punti

Acerbi 3 punti

Fazio 3 punti

Soppy 3 punti

Demiral 3 punti

Bijol 3 punti

Doig 3 punti

Kalulu 2 punti

Colley 2 punti

Darmian 2 punti

Toloi 2 punti

Valeri 2 punti

Ola Aina 2 punti

Djidji 2 punti

Aiwa 2 punti

Zalewski 2 punti

Posch 1 punto

Colley 1 punto

Chiriches 1 punto

A. Bastoni 1 punto

Schuurs 1 punto

Pongracic 1 punto

Holm 1 punto

Bradaric 1 punto

Casale 1 punto

Reca 1 punto

S.Bastoni 1 punto

CENTROCAMPISTI

Milinkovic Savic 19 punti

Tonali 18 punti

Lobotka 15 punti

Koopmeiners 15 punti

Barella 14 punti

Anguissa 11 punti

Zielinski 10 punti

Bennacer 8 punti

Brahim Diaz 7 punti

Vlasic 6 punti

Luis Alberto 6 punti

Calhanoglu 6 punti

Frattesi 6 punti

Kostic 5 punti

Lazovic 5 punti

Elmas 5 punti

Samardzic 5 punti

Radonjic 4 punti

Fagioli 4 punti

Miretti 3 punti

Rabiot 3 punti

Hjulmand 3 punti

Baldanzi 3 punti

Lovric 2 punti

Malinovskyi 2 punti

Bonaventura 2 punti

Pereyra 2 punti

Ricci 2 punti

Sensi 2 punti

Marin 2 punti

Djuricic 1 punto

Zaniolo 1 punto

Lo. Pellegrini 1 punto

Thorstvedt 1 punto

Candreva 1 punto

Linetty 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 40 punti

Vlahovic 19 punti

Kvaratskhelia 19 punti

Dybala 14 punti

Rafael Leao 10 punti

Lookman 10 punti

Lautaro Martinez 9 punti

Dzeko 8 punti

Arnautovic 6 punti

Immobile 6 punti

Simeone 6 punti

Felipe Anderson 5 punti

Zaccagni 4 punti

Abraham 4 punti

Berardi 4 punti

Beto 3 punti

Giroud 3 punti

Bonazzoli 3 punti

Lozano 3 punti

Laurientè 3 punti

Kean 3 punti

Nzola 2 punti

Ciurria 2 punti

Deulofeu 2 punti

Dia 2 punti

Rebic 2 punti

Daniel Maldini 2 punti

Colombo 2 punti

Luka Romero 2 punti

Pellegri 1 punto

Gabbiadini 1 punto

Gytkjaer 1 punto