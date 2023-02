Empoli-Napoli non sarà una partita qualsiasi per Luciano Spalletti

Certe gare non sono mai gare qualsiasi. Lo sa bene Luciano Spalletti, a pochi giorni dal fischio di inizio di Empoli-Napoli.

Un dominio incontrastato, che ora dovrà passare anche per il torchio del Castellani. Il Napoli prosegue la sua straordinaria corsa verso lo Scudetto, dopo aver dato dimostrazione di forza anche in Champions League. Sabato ci sarà la trasferta di Empoli, un appuntamento mai banale per chi nella casa dei Farinati degli Uberti ci è cresciuto ed è diventato il Luciano Spalletti che conosciamo adesso.

Prima da calciatore e poi da giovanissimo allenatore. Il percorso del trainer di Certaldo parte proprio dal Castellani, per intuizione di un giovanissimo presidente Fabrizio Corsi e di un giovanissimo direttore sportivo Fabrizio Lucchesi. Negli anni ’90 viene fuori l’Empoli che poi consegnerà al calcio italiano giocatori destinati a vincere in Italia e non, a fare la storia del nostro campionato a livello individuale e di squadra.

Montella, Di Natale, Di Francesco e chi più ne ha, più ne metta. Basta già solo dare un’occhiata in casa Napoli, dove tre colonne della capolista come Zielinski, Mario Rui e Di Lorenzo sono esplosi e cresciuti calcisticamente con l’azzurro dell’Empoli sulla pelle.

Empoli-Napoli, la sfida di Luciano Spalletti e la prova che gli azzurri sono ormai evoluti

Quella di sabato, però, non sarà solo una sfida del cuore per Luciano Spalletti. Sarà anche l’ennesima prova di maturità per il suo Napoli. Lo scorso anno, il Castellani fu il cimitero dei sogni Scudetto degli azzurri. La clamorosa rimonta targata Pinamonti rappresentò il tracollo definitivo nella corsa al titolo, con gli azzurri che si arenarono alle spalle di Milan ed Inter.

Adesso, la trasferta in Toscana sarà un crash test importante per gli uomini di Spalletti. Non solo per provare nuovamente la larghezza e la tenuta della sua rosa, persino dopo uno sforzo pesante come quello di Francoforte, ma anche e soprattutto per provare nuovamente che questo Napoli non ha nulla a che vedere con quello dello scorso anno. Pertanto, fari puntati al Castellani, sabato alle 18.00: in un turno dove l’Inter sarà di scena nella ‘nefasta’ Bologna e il Milan ospiterà l’Atalanta, gli azzurri daranno l’ennesima spallata al campionato?