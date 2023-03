Juventus, doppia novità tattica e svolta improvvisa sul mercato

Il mercato della Juventus potrebbe entrare nel vivo già nel corso dei prossimi mesi a prescindere dall’esito del finale di stagione. La sensazione è che il club bianconero voglia lavorare con grande anticipo sul progetto futuro, il quale potrebbe portare a una vera e propria rivoluzione

La Juventus potrebbe stravolgere il suo futuro sia dal punto di vista tattico, sia sul fronte mercato. Come confermato dalle ultime indiscrezioni, Allegri potrebbe valutare il passaggio al 3-4-3 già dall’imminente sfida di Europa League contro il Friburgo. Una svolta che potrebbe confermarsi sia in vista del presente, sia in chiave futura. Spazio al tridente e alle nuove idee tattica, ma occhi puntati anche alle strategie di mercato.

Chiesa, Di Maria e Vlahovic: tridente pronto all’azione, sia in vista delle imminenti sfide di Coppa e campionato, sia in vista del finale di campionato. Una svolta totale che potrebbe convincere Di Maria a prolungare il suo attuale contratto con la Juventus anche in vista della prossima stagione. Nessuna conferma, ma cresce l’ottimismo per la conferma dell’esterno offensivo argentino.

Detto questo, oltre al rinnovo di Di Maria, saranno presi in considerazione anche i rinnovo di Rabiot e Alex Sandro, temi delicati da valutare nel corso delle prossime settimane. L’improvvisa svolta di mercato potrebbe arrivare dal possibile accordo con il centrocampista francese sulla conferma in bianconero, anche se nelle ultime ore anche il Liverpool sarebbe piombato sul centrocampista francese.

Mercato Juventus, largo ai giovani: per la porta spunta Vicario

Qualora Rabiot dovesse decidere di salutare la Juventus a fine stagione, i bianconeri potrebbero valutare il possibile affondo su Kantè, pronto a svincolarsi a costo zero dal Chelsea. Il francese potrebbe arricchire la mediana juventina di quantità, qualità ed esperienza, ma per il momento non sarebbero arrivate nuove conferme.

Occhio anche al futuro di Szczesny: non è escluso che il portiere polacco possa essere sacrificato dinanzi a un’offerta irrinunciabile. La Juventus potrebbe puntare con forte decisione su Vicario, valutato circa 20 milioni dall’Empoli. Sono attese novità nel corso dei prossimi mesi.