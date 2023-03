Haaland, manita al Lipsia e quarti con il suo City: l’ennesimo record

Erling Haaland sempre più nella storia. L’attaccante del Manchester City macina record su record: stagione incredibile.

Che Erling Haaland è uno che la porta la vedeva bene è una cosa ormai assodata. In tanti si aspettavamo una sua stagione ad altissimo livello al Manchester City, ma ciò che il norvegese sta facendo è qualcosa di straordinario.

Durante il match degli ottavi di finale contro il Lipsia, Haaland ha praticamente deciso di vincerla da solo. E non segnando un solo gol o una doppietta, cosa che sarebbe già sta notevole visto che stiamo parlando di un ottavi di finale di Champions League, ma addirittura segnando 5 gol. Nel 7-0 con cui il City ha superato il club tedesco, solo Gundogan e De Buyne sono riusciti a scrivere un nome diverso da quello del norvegese sul tabellino dei marcatori.

I numeri parlano chiaro: in Champions League al momento siamo a 10 reti, con la concreta possibilità di aumentare il suo bottino nei quarti di finale. Numeri stratosferici che si aggiungono a quelli in campionato, dove l’attaccante norvegese ha già segnato 28 reti. In totale in questa stagione, contando anche la marcatura in EFL Cup siamo a quota 39. E ci sono ancora tante partite da giocare!

Haaland, stagione da record: battuto il precedente record di Mbappé

Per capire la straordinaria stagione di Haaland basta citare qualche altro dato oltre ai 39 gol in 36 partite con la maglia del City. E’ la quinta volta infatti che l’attaccante norvegese in questa stagione segna 3 o più gol, numeri che l’hanno portato a battere anche un record che fino a questo momento apparteneva a Mbappé.

Il francese infatti era ad oggi il calciatore più giovane di sempre ad essere riuscito a raggiungere quota 30 gol in Champions League. Haaland con i 5 gol di stasera ha battuto questo altro record. Altra curiosa statistica, che lo accomuna ad un mostro sacro del nostro calcio, è l’unico calciatore assieme a Leo Messi a segnare 5 gol in una partita ad eliminazione diretta. Chi allenava Messi quella volta, nel 7-1 che vide il Barcellona superare il Bayer Lewerkusen? Guardiola.