Calciomercato Inter, si apre alla doppia cessione a sorpresa

Il calciomercato dell’Inter potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Attenzione ai possibili colpi di scena, soprattutto dal punto di vista delle cessioni

Come cambierà l’Inter in vista della prossima stagione? Punto interrogativo anche sul futuro di Inzaghi. Non è escluso che il club interista possa decidere di separarsi dal suo attuale tecnico a fine stagione. Sono attese novità nel corso dei prossimi mesi, ma la sensazione è che il futuro del tecnico sia decisamente in bilico.

Detto questo, Beppe Marotta ha confermato che Lukaku non verrà riscatta. La sua cessione, o meglio, mancato riscatto, potrebbe rappresentare solamente un prima strategie per ricontrattare il prezzo con il Chelsea. L’Inter non eserciterà il riscatto di Lukaku, ma proverà a bussare alla porta del club inglese nei mesi successivi per ripartire con una nuova trattativa da zero.

Lukaku, per il momento, non rappresenterà un perno fondamentale nel futuro interista. Detto questo, occhio anche al futuro di Brozovic, il quale potrebbe essere sacrificato dai nerazzurri dopo il trasloco di Calhanoglu del ruolo di regista. Il centrocampista croato piace particolarmente in Premier League e al Barcellona. L’Inter, come detto, potrebbe avvallare il suo addio di fronte a un’offerta decisamente interessante.

Calciomercato Inter, in attacco piace Thuram: nessuna conferma su Hojlund

L’ipotetico addio di Lukaku, e la possibile cessione di Correa, potrebbero spingere i nerazzurri a valutate nuovi affari di mercato per quel che riguarda il reparto offensivo. Come confermato nei mesi scorsi, Marotta e la dirigenza interista, continuano a seguire molto da vicino Marcus Thuram, attaccante del Borussia M’gladbach e profilo decisamente interessante per il futuro del club nerazzurro.

L’attaccante francese, però, piace anche al Barcellona e diversi top club europei. Marotta proverà a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di superare la concorrenza. Non trovano conferme, invece, le indiscrezioni sul possibile affondo su Hojlund. L’attaccante dell’Atalanta piace anche a Milan, Napoli e Juventus, ma non è escluso che possa restare un’altra stagione all’Atalanta.