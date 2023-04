Fantacalcio, cinque giocatori da non schierare: esclusioni eccellenti

La 30esima giornata della Serie A è alle porte e nella giornata odierna proporrà 2 match. Ecco 5 giocatori da lasciare in panchina.

La 30esima giornata del campionato italiano scatterà ufficialmente oggi: alle ore 18.30 la Cremonese di Davide Ballardini ospiterà l’Empoli di Paolo Zanetti mentre alle 20.45 si affronteranno lo Spezia di Leonardo Semplici e la Lazio guidata da Maurizio Sarri. Un turno che si preannuncia importante anche al fantacalcio: andiamo quindi a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione e spiegare i motivi per i quali è meglio lasciare in panchina 5 specifici calciatori.

Il turnover in casa Milan spalancherà ancora una volta le porte della formazione titolare ad Ante Rebic, autore di una stagione fin qui da dimenticare. Per il croato appena 3 gol, di cui l’ultimo datato il primo ottobre. Da quel momento in poi non è più riuscito a fornire contributi concreti alla casa, andando incontro a numerose prestazioni negative compresa quella offerta contro l’Empoli il 7 aprile. Passiamo oltre.

Il Napoli, dopo la sconfitta patita in Champions League a San Siro, ripartirà ospitando il Verona. In attacco, a causa degli infortuni di Victor Osimhen e Giovanni Simeone, toccherà a Giacomo Raspadori ma l’ex Sassuolo non rappresenta affatto una garanzia in termini di bonus. In 18 apparizioni con indosso la maglia azzurra soltanto una rete. Un bottino deludente che, inevitabilmente, ha reso negativa pure la sua fantamedia (5.97).

Fantacalcio, i 5 giocatori da lasciare in panchina

In crisi è finito pure Gianluca Caprari che, ad inizio 2023, aveva fatto sognare sia il Monza che i fantallenatori (doppietta alla Cremonese e gol al Sassuolo). Poi, però, si è inceppato rimediando diverse ammonizioni evitabili. Il classe 1993, nei biancorossi, rappresenta ancora un titolare inamovibile ma contro l’Inter, sabato sera, rischia di vivere un’altra serata complicata.

Filip Djuric, nello scorso agosto, aveva scelto la Sampdoria per rilanciarsi e tornare protagonista. Fin qui, missione fallita come testimoniato dalle 3 reti messe a referto in 26 partite a voto. La fantamedia, intanto, è scesa a livelli da profondo rosso (5.83): i numeri parlano chiaro. Non è il caso di puntare su di lui.

Chiudiamo con Andrea Belotti, ancora alla ricerca della prima soddisfazione in campionato. L’infortunio rimediato ieri sera da Tammy Abraham gli consentirà di avere una nuova chance e giocare ancora dal primo minuto tuttavia l’ex capitano del Torino, giunto a Roma a parametro zero, continua a fare grande fatica ad inserirsi negli schemi tattici di José Mourinho.