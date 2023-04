“Per noi è un problema…”: Italia, Mancini punzecchia le italiane in Champions

La frecciata di Roberto Mancini è netta. Il commissario tecnico dell’Italia ha tirato in ballo le italiane ai quarti di Champions League.

La nazionale italiana è ripartita nelle scorse settimane dopo la cocente esclusione dai Mondiali in Qatar. La squadra di Mancini non ha conquistato il pass per partecipare alla competizione, creando un clima di grande malumore attorno alla nazionale. Non è bastata la vittoria dell’ultimo Europeo a tenere a bada la rabbia dei tifosi, che hanno dovuto cosi assistere passivamente alla conquista della Coppa del Mondo da parte dell’Argentina.

Due partite per ricominciare. La sconfitta contro l’Inghilterra ha lasciato ovviamente l’amaro in bocca, anche se quella degli inglesi non si può di certo definire una vendetta riferita alla sconfitta nella finale dell’Europeo a Wembley. Poi la vittoria contro Malta ed alcune certezze per il commissario tecnico, a cominciare da Mateo Retegui: l’attaccante oriundo si è subito ben messo in mostra nel corso delle due partite giocate dell’Italia, anche se le polemiche per la sua convocazione non sono mancate.

Roberto Mancini è stato punzecchiato per la scelta di chiamare in nazionale un giocatore che dell’Italia sa molto poco e che è legato alla terra nostrana grazie al nonno originario di Canicattì. Ma in queste ore è stato proprio il ct a lanciare un allarme, a sua volta sferrando delle frecciate molto dirette.

Italia, Mancini e le big italiane in Champions: la frecciata

Insomma, che l’Italia faccia fatica a rimpolpare una nazionale che ha bisogno di nuovi talenti, questo è sotto gli occhi di tutti. E cosi Roberto Mancini ha parlato nel corso del convegno “All inclusive, nessuno escluso” tenutosi a Schio. Il commissario tecnico ha parlato delle squadre italiane impegnate ai quarti di finale di Champions League.

“Nel nostro campionato giocano troppi stranieri, così risulta complicato anche il compito dei selezionatori delle nazionali azzurre quando è il momento di fare le convocazioni”, ha detto il tecnico come riportato da ‘SportFace’.

“Se noi facciamo un calcolo nelle tre squadre italiane che hanno raggiunto i quarti di finale della Champions League, ossia Inter, Milan e Napoli, ci accorgiamo che complessivamente sono solamente 7-8 gli italiani potenziali titolari“, ha accusato Mancini. “Tutti gli altri sono stranieri. Per la nostra nazionale questo è chiaramente un problema e un limite nel far crescere i calciatori italiani”, le parole del commissario tecnico.