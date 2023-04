Calciomercato Juventus, già scelto il nuovo attaccante

Il calciomercato della Juventus partirà dalla ricerca di un nuovo centravanti a prescindere dalla cessione o conferma di Vlahovic. I bianconeri potrebbero dire addio anche a Kean

Il mercato bianconero entrerà nel vivo già nel corso delle prossime settimane, soprattutto dopo la sentenza sul ricorso per la questione plusvalenze. Le strategie dei bianconeri, infatti, potrebbero cambiare in base alla qualificazione o mancata qualificazione alla prossima Champions League. Sono attese novità già nel corso della settimana, la prima sentenza arriverà mercoledì in attesa del nuovo capitolo “stipendi”.

Ritornando al calciomercato, la Juventus proverà a blindare Vlahovic, ma non è escluso che i bianconeri possano valutare anche delle potenziali offerte irrinunciabili. La sensazione è che i bianconeri possano valutare e prendere in considerazione una potenziale offerta da 90-95 milioni di euro. La Premier League osserva interessata, occhio anche al Bayern Monaco, anche se il club tedesco potrebbe affondare il colpo su Osimhen.

Qualora Vlahovic dovesse dire addio, i bianconeri valuteranno il potenziale affondo su Hojlund. L’attaccante danese ha una valutazione di circa 50 milioni di euro, e la Juventus potrebbe puntare su di lui come pedina ideale per sostituire Vlahovic. Discorso diverso in caso di conferma dell’attaccante serbo, ma a prescindere da questo, la Juve potrebbe affondare il colpo su un altro attaccante qualora Kean decidesse di dire addio.

Calciomercato Juventus, Kean verso l’addio: piace anche Scamacca

Con il possibile addio di Kean, la Juventus potrebbe tornare alla carica per Scamacca. L’attale centravanti del West Ham ha una valutazione di circa 40 milioni di euro e i bianconeri potrebbero affondare il colpo solamente in caso di cessione di Kean a circa 30-35 milioni di euro. Nessun contatto ufficiale tra le parti, ma la sensazione è che la Juventus potrebbe valutare concretamente questa ipotesi.

Hojlund se dovesse partire Vlahovic, Scamacca qualora dovesse partire Kean: questo il doppio piano bianconero, il quale, ovviamente, non ha ancora trovato conferme ufficiali, ma che potrebbe stuzzicare la fantasista della dirigenza. Come detto, acquisti, cessioni e trattative, potrebbero dipendere dai possibili verdetto sul caso plusvalenze e stipendi.