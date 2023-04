Guardiola: “Il Napoli ci riproverà in Champions, e il rigore…”

Parole di stima del tecnico spagnolo nei confronti della squadra di Lucano Spalletti.

La stagione del Napoli ha sbalordito tutti. L’imminente scudetto e un percorso europeo terminato contro ogni aspettativa ai quarti di finale testimoniano un lavoro egregio di Spalletti e giocatori.

Soprattutto considerando le polemiche generate lo scorso mercato estivo a causa della politica di De Laurentiis, deciso ad abbassare gli stipendi e ad ingaggiare calciatori giovani.

Un dominio assoluto quello del Napoli in campionato che, salvo qualche piccolo passo falso, non ha mai dato segni di cedimento e si sta dirigendo verso il titolo a vele spiegate. Domenica affronterà la Juventus nel primo, almeno a livello simbolico, match point della stagione. Vincere significherebbe arrivare a +14 a sette giornate dalla fine (ammesso che la Lazio vinca col Torino).

Il percorso europeo è stato altrettanto strabiliante, con addirittura molti addetti ai lavori che davano gli azzurri come vincenti prima della sfida col Milan. Una brutta caduta, quella coi rossoneri, che tuttavia non può distogliere l’attenzione dallo scudetto, vero gioiello della stagione del Napoli.

Napoli, l’attestato di stima di Pep Guardiola

Anche Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato del Napoli dopo la qualificazione alla semifinale di Champions League ottenuta contro il Bayern monaco.

“Se giochi la Champions League come ha fatto il Napoli in tutta la stagione, e sei così avanti al Milan in campionato, la gente comincia a pensare che sia la stessa cosa. Giocare col Milan è come giocare col Bayern, hanno tanta storia. Hanno avuto sacchi, Capello, Costacurta e Maldini, non so quanti trofei abbiano in bacheca”, ha commentato Guardiola.

“Loro sono la storia di questa competizione, per questo motivo queste squadre sono così forti. Ieri è andata esattamente così, 1-0 all’andata e 1-1 al ritorno con un rigore che poteva essere concesso. Sono margini stretti che fanno la differenza. Adesso il Napoli è una brutta squadra perchè è uscita dalla Champions League? No, io li ho visti e mi hanno impressionato per il loro gioco. Sicuramente l’anno prossimo giocheranno di nuovo la Champions, vinceranno il campionato e ci riproveranno”, ha concluso il tecnico spagnolo.

Belle parole quelle di Guardiola nei confronti del Napoli. Un attestato di stima da uno dei più grandi allenatore della storia del calcio.