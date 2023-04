Il Torino espugna l’Olimpico! La Lazio si ferma, è un assist al Napoli

Sorpresa allo Stadio Olimpico. La Lazio si piega al Torino che batte di misura la squadra di Maurizio Sarri.

Nemmeno il ritorno in campo di Ciro Immobile è riuscito a dare quella scossa in grado di lanciare la Lazio verso un risultato positivo. La corsa per tenere il secondo posto resterà comunque aperta, anche se i biancocelesti ad oggi interrompono un filotto di vittorie consecutive in campionato che durava da quattro partite. Ancor più lungo il numero di risultati utili consecutivi: la squadra di Maurizio Sarri, infatti, non perdeva in campionato dall’undici febbraio, la sconfitta casalinga contro l’Atalanta.

Un favore al Napoli, che continua a guardarsi indietro per capire quando la matematica potrà aiutare i ragazzi di Luciano Spalletti per la vittoria dello Scudetto. All’Olimpico delusione per i tifosi biancocelesti che si aspettavano di poter conquistare la quinta vittoria di fila, sopratutto contro un avversario ampiamente alla portata dei ragazzi di Sarri. Partita che ha anche visto grande equilibrio in campo, soprattutto nel primo tempo fino al gol di Ivan Ilic che ha sbloccato la partita.

Lazio-Torino, il crollo biancoceleste ora aiuta il Napoli

La rete del giocatore serbo ha di fatto ferito in maniera definitiva una Lazio che ci ha provato nella ripresa, senza riuscire a trovare la via del gol. La squadra ospite ha tenuto botta nella ripresa, riuscendo a tenere testa alla squadra di casa spinta anche dal pubblico dell’Olimpico che ha provato a diventare il 12esimo uomo in campo.

Un assist al Napoli, la sconfitta col Torino, anche se adesso le cose si fanno complesse. Domani lo scontro diretto tra gli azzurri e la Vecchia Signora, con quest’ultima che ha riavuto momentaneamente i 15 punti di penalizzazione e domani avrà l’occasione di scavalcare proprio la Lazio.

La lotta per rientrare tra le prime quattro e guadagnare un posto Champions, dunque, si fa ancora più complessa. Il Milan e l’Inter al momento sono fuori dal giro ma restano in corsa. Con il rispuntare della Juventus ci sarà da sudare anche per Lazio e Roma, la sconfitta di oggi per i biancocelesti è una macchia della quale Sarri spera di non dover pagare lo scotto nei prossimi mesi.