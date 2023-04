Milan, deciso il futuro di De Ketelaere: Maldini spiazza i tifosi

Il Milan ha deciso già il futuro di Charles De Ketelaere. Maldini spiazza i tifosi, ecco quale sarà l’avvenire dell’ex talento del Bruges.

Doveva essere il fiore all’occhiello della campagna acquisti del 2023 e, invece, non è riuscito a confermare le aspettative. La prima parentesi di Charles De Ketelaere in Serie A è stata, finora, da dimenticare. E l’investimento fatto dal Milan in estate adesso appare come una vera e propria beffa. Dopotutto, la trattativa tra rossoneri e Bruges fu infinita, con la cifra di 30-35 milioni di euro unica possibile soluzione per sbloccare tutto.

Dopo quasi un anno, il belga è riuscito a malapena ad incidere come subentrante. Nelle sue chances da titolare, De Ketelaere ha sempre deluso e ha portato lo stesso Stefano Pioli a riservargli sempre meno spazio nel proprio undici. E complice anche l’exploit definitivo di Brahim Diaz, il fiammingo è scivolato definitivamente in panchina anche in questo decisivo e storico finale di stagione. Ragion per cui, il Milan ora ragione sul suo futuro. E a breve arriverà la decisioni di Maldini e Massara che spiazzerà di certo i tifosi rossoneri.

Milan, quale futuro per la ‘delusione’ De Ketelaere? Maldini ha già deciso ed è pronto a stupire tutti

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan ha le idee chiarissime sul futuro di Charles De Ketelaere. Al belga verrà concessa un’altra stagione per riscattarsi e giustificare gli oltre 30 milioni di euro impiegati per acquistare il suo cartellino.

Una decisione che Maldini e Massara sono pronti a confermare, anche stupendo e spiazzando i tifosi ormai sfiduciati completamente dal flop CDK. Il ‘teorema Tonali’, però, muove l’animo della dirigenza rossonera, che confida in una rinascita del talento belga. Dopotutto, anche l’ex centrocampista del Brescia aveva vissuto un primo anno complicatissimo al Milan. E solo dal secondo anno in poi è diventato una colonna dell’undici titolare di Stefano Pioli, prezioso e decisivo sia nella vittoria dello scorso Scudetto che nel raggiungimento della prossima semifinale di UEFA Champions League.