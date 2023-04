Giuntoli e lo ‘scippo’ a Mourinho: il Napoli spaventa i tifosi della Roma

Il Napoli ha iniziato a riflettere in vista del mercato estivo. Il direttore sportivo Giuntoli ha messo nel mirino un giallorosso.

La stagione, nonostante l’eliminazione in Champions League, può comunque essere straordinaria per il Napoli che adesso punta a conquistare lo scudetto. Al traguardo, alla luce dei 14 punti di vantaggio nei confronti della Lazio seconda, non manca molto e già domenica sera sul campo della Juventus Luciano Spalletti proverà a fare un altro passo verso l’obiettivo. Il club, al tempo stesso, ha iniziato a riflettere in vista della sessione estiva del mercato.

Numerosi elementi della rosa, infatti, hanno un futuro tutto da scrivere. È il caso, ad esempio, di Piotr Zielinski ed Hirving Lozano legati ai colori azzurri fino al 2024. La trattativa relativa al rinnovo è scattata ma fin qui i vari contatti andati in scena non si sono rivelati sufficienti per individuare un principio d’intesa. Il motivo è da ricercare nel fatto che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, su input del presidente Aurelio De Laurentiis intenzionato ad abbassare il monte-ingaggi, ha messo sul piatto proposte contenenti cifre più basse rispetto a quelle attualmente percepite dal polacco (3.5 milioni) e dal messicano (4.5).

In bilico pure la posizione dei due principali trascinatori della formazione di Spalletti, ovvero Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Il georgiano, in particolare, è finito nel mirino del Real Madrid e del Paris Saint Germain. Il nigeriano, che di recente ha ammesso di voler giocare in Premier League un giorno, è in cima alla lista dei desiderata del Manchester United. Difficile che partano entrambi, possibile l’addio dell’ex Lilla che porterebbe in dote almeno 150 milioni da destinare all’acquisto del suo sostituto.

Napoli, occhi puntati su Abraham

La scelta, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, è caduta su Tammy Abraham autore di una stagione incolore alla Roma. L’inglese, autore di 8 reti e 7 assist in 43 apparizioni complessive, è scivolato indietro nelle gerarchie di José Mourinho. Il quale, nelle ultime 3 gare tra Serie A ed Europa League, lo ha fatto accomodare in panchina puntando inizialmente su Andrea Belotti.

I giallorossi, che in estate devono incamerare 55 milioni tramite le cessioni per evitare di incorrere in sanzioni da parte della Uefa, non lo ritengono incedibile. Anzi, sono ben disposti ad ascoltare le proposte in arrivo. Il Napoli, come detto, ci pensa. La lista di Giuntoli contiene poi i nomi di Rasmus Hojlund dell’Atalanta, Victor Boniface dell’Union Saint-Gilloise e Beto dell’Udinese. Un poker di profili, da valutare attentamente. L’ultima parola spetterà ad Osimhen. Poi, in caso, scatterà la rivoluzione.