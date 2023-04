Acquisti Lazio 2023/2024, quattro nomi per il vice Immobile

Gli acquisti della Lazio potrebbe stravolgere la rosa della prossima stagione. Sarri, come noto, chiederà alcuni rinforzi in vista della prossima annata. Priorità un nuovo vice Immobile

Come cambierà la Lazio in vista della prossima stagione 2023/2024? Occhi puntati sui nuovi obiettivi, sia in chiave presente, sia in vista del futuro. Priorità al ruolo di vice Immobile, pedina fondamentale per costruire al meglio la rosa della prossima stagione. Tramontato quasi definitivamente il capitolo Caputo, soprattutto dopo il ritorno a Empoli dell’ex Sassuolo. La Lazio potrebbe valutare l’affondo su Dia, rivelazione di questa stagione con la maglia della Salernitana.

Su Dia, però, resta forte anche l’interesse del Milan, pronto a valutare il forte interesse sull’ex Villareal in caso di mancato rinnovo di Ibrahimovic. L’attaccante svedese, infatti, salvo clamorosi colpi di scena, lascerà il Milan a fine stagione. Non solo Dia e Caputo, la Lazio potrebbe valutare altri profili, anche provenienti dalla Serie A. Occhio all’ipotesi Pinamonti, il quale non ha convinto nel corso dell’attuale stagione agli ordini di Dionisi.

Pinamonti, Dia potenziali prime scelte, anche se non trapela conferme a riguardo, almeno per il momento. Non trovano riscontri anche le voci sul possibile affondo biancoceleste su Zapata o Muriel, entrambi in uscita dall’Atalanta a fine stagione. I due attaccanti colombiani, da canto loro, potrebbe valutare l’addio alla Dea, ma per abbracciare l’inizio di una nuova avventura in Serie A.

Acquisti Lazio 2023/2024: caccia a un terzino e a un centrocampista

Non solo vice Immobile, la Lazio punterà con forte decisione anche su un nuovo terzino sinistro. Difficilmente Pellegrini sarà confermato: l’ex Juventus, Genoa e Cagliari non ha convinto Sarri, complici alcuni infortuni di troppo. Il primo obiettivo per la fascia mancina potrebbe essere Parisi dell’Empoli, anche se per il momento non starebbero arrivando conferme.

Parisi piace particolarmente a Sarri, ma sul terzino dell’Empoli resta forte anche l’interesse di tutte le big italiane, comprese Napoli, Inter e Juventus. Per il centrocampo, invece, nessun riscontro sul possibile affondo su Gagliardini a costo zero, anche se la Lazio osserva interessata. Attenzione anche al nome di Zielinski, il quale potrebbe vestire la maglia della Lazio e ritrovare Sarri in caso di addio di Milinkovic Savic ai colori biancocelesti.