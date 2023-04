“Vuole solo il Milan”, no a Chelsea e Real: l’annuncio fa gongolare Maldini

Il Milan ha cominciato a riflettere sulle prossime mosse di mercato. In arrivo la firma più attesa dal popolo rossonero.

Grandi manovre Milan. I Campioni d’Italia, in questa parte conclusiva della stagione, proveranno sia a conquistare un piazzamento tra le prime 4 in Serie A che, soprattutto, qualificarsi alla finale della Champions League a discapito dell’Inter. Due obiettivi concreti, che Stefano Pioli conta di raggiungere così da regalare nuove gioie al popolo rossonero. Paolo Maldini e Frederic Massara, al tempo stesso, hanno cominciato a pianificare le prossime mosse di mercato.

La priorità, in particolare, consisterà nel cercare di confermare in rosa Brahim Diaz. Lo spagnolo, finito nei radar dell’Arsenal, può essere riscattato a titolo definitivo versando nelle casse del Real Madrid 22 milioni. Una cifra ritenuta eccessiva dai due dirigenti che, in occasione dell’imminente meeting, proveranno a chiedere ai Blancos un sostanzioso sconto. Maldini e Massara contano di chiudere l’operazione in maniera positiva ma intanto hanno provveduto ad individuare il possibile sostituto di Diaz.

I riflettori, in tal senso, sono stati puntati su Tommaso Baldanzi diventato, a suon di gol (4) e prestazioni positive, una colonna portante dell’Empoli nonché uno dei pezzi più pregiati della gioielleria toscana. Gli azzurri lo valutano circa 15 milioni ma in realtà contano di incassare una cifra superiore, alla luce delle numerose squadre iscrittesi alla corsa tra cui la Roma ed il Napoli. Attesi, poi, aggiornamenti sulla vicenda relativa al rinnovo di Rafael Leao.

Milan, si avvicina il rinnovo di Leao

Il portoghese, come noto, è legato al Milan fino al 2024 e finora i vari contatti andati in scena non si sono rivelati sufficienti per trovare un principio d’intesa. Le parti in ogni caso, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, sono vicine con l’ala sinistra che spinge per firmare il prolungamento del contratto.

Le avances del Chelsea e del Real Madrid, che di recente hanno sondato il terreno, sono destinate a non concretizzarsi. Leao vuole restare alla corte di Stefano Pioli e a breve avrà un altro confronto. Forse, quello decisivo. La sua richiesta consiste in uno stipendio da 7 milioni mentre Maldini non vorrebbe sorpassare quota 6.5. La distanza, stando così le cose, appare minima. Resta soltanto da capire a chi spetterà il pagamento dei 16 milioni attesi dallo Sporting Lisbona. Un nodo complicato da sciogliere ma l’ottimismo, in casa Milan, non manca.