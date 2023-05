Napoli, scoppia il caos prima dell’Udinese: tifosi increduli

Napoli, cosa succede poco prima della gara contro l’Udinese? Scoppia il caos e i tifosi ora sono increduli: ecco svelato tutto

Cresce l’attesa in casa Napoli, soprattutto dopo la festa rimandata con la Salernitana. Il pari di Boulaye Dia ha soltanto allungato e cristallizzato ormai lo stato di entusiasmo che si è creato tra le via del centro della città partenopea. Adesso basta un solo punto e gli azzurri potranno finalmente laurearsi campioni di Italia, con un mese esatto di anticipo rispetto all’ultima giornata di campionato.

Ad Udine, dunque, la formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti proverà a chiudere finalmente la pratica Scudetto. La febbre in città cresce a dismisura, considerando che il Napoli può laurearsi campione già al mercoledì sera. Come? Se la Lazio non dovesse vincere in casa contro il Sassuolo, gli azzurri sarebbero matematicamente primi senza neanche scendere in campo alla Dacia Arena. Uno scenario incredibile, mentre intanto la festa è pronta a partire.

Napoli, 80mila persone ancora in coda per un biglietto: tifosi increduli

Festa che si prepara a partire soprattutto al Maradona, dove saranno allestiti otto maxi-schermi per consentire ai tifosi di seguire la decisiva gara tra Udinese e Napoli. L’ingresso alla struttura costa soli cinque euro, indifferentemente dal settore che si andrà a selezionare. Un qualcosa annunciato nella mattinata dallo stesso De Laurentiis e che ha subito innescato la caccia al biglietto da parte di tifosi partenopei.

Caccia al biglietto che sta generando un vero e proprio caos sul portale ‘TicketOne’. Alle ore 21.00 erano oltre 100mila le persone ancora in coda (virtuale) per aggiudicarsi un biglietto. Numeri che sono timidamente scesi in tarda serata, assestandosi comunque su cifre astronomiche e da record, tra gli 80 e i 70mila utenti ancora collegati.

La disponibilità dei biglietti per l’evento al Maradona, adesso, risulta ridotta all’osso e pronta ad esaurirsi nell’arco della nottata. Udinese-Napoli sarà un appuntamento storico per tutta la città partenopea e per i tanti tifosi che vorranno essere comunque al fianco degli azzurri, pur non essendo fisicamente sugli spalti della Dacia Arena.